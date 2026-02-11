PSG na zakupach w Premier League. Celem słynny pomocnik

Bruno Guimaraes to jeden z najlepszych pomocników w europejskiej piłce. Chrapkę na zakontraktowanie 28-letniego Brazylijczyka ma PSG - dowiedział się Ekrem Konur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Bruno Guimaraes łączony z Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain podczas najbliższego letniego okienka transferowego może sięgnąć po nowego pomocnika. Ma to związek z niepewną przyszłością Vitinhi oraz Fabiana Ruiza, którzy wzbudzają spore zainteresowanie na rynku. Władze paryskiego klubu liczą się z możliwością odejścia jednego z nich, dlatego już teraz analizują dostępne opcje na wzmocnienie drugiej linii. PSG chce mieć w środku pola zawodnika, który połączy jakość w odbiorze z umiejętnością rozgrywania i strzelania goli.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku paryskiego giganta znajduje się między innymi Bruno Guimaraes. 28-letni Brazylijczyk uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy świata na swojej pozycji.

Nic więc dziwnego, że gwiazdor Newcastle United przykuł uwagę zdobywców potrójnej korony. Przeprowadzenie takiego transferu wiązałoby się jednak z ogromnym wydatkiem oraz koniecznością pokonania dużej konkurencją. Sytuację zawodnika z Kraju Kawy monitorują także FC Barcelona, Chelsea oraz Arsenal.

41-krotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Magpies od stycznia 2022 roku, gdy trafił na St James’ Park za ponad 40 milionów euro z Olympique’u Lyon. W obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań, zdobywając dziewięć bramek i notując siedem asyst. Specjaslistyczny portal „Transfermarkt” wycenia Guimaraesa na mniej więcej 75 milionów euro. Jego kontrakt ze Srokami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co planują wykorzystać działacze Paris Saint-Germain.