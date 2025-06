DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes odrzucił ofertę Al-Hilal. Chce grać w Europie

Bruno Fernandes w ostatnich tygodniach był łączony z możliwym transferem do Al-Hilal. To pokłosie decyzji władz Manchesteru United, które są gotowe do wysłuchania ofert za niemal wszystkich zawodników, a w tym również za Portugalczyka. Saudyjski gigant jako jeden z pierwszych zainteresował się sytuacją i złożył propozycję.

Fabrizio Romano przekonuje jednak, że Bruno Fernandes nie myśli o transferze na Bliski Wschód. Według najnowszych informacji gwiazdor Manchesteru United odrzucił ofertę przenosin do Al-Hilal i liczy na zupełnie inne propozycje. Pomocnik zdecydował, że chce trafić do jednego z czołowych europejskich klubów.

30-letni Portugalczyk ma za sobą kolejny dobry sezon pod względem indywidualnym. Jednak dyspozycja całej drużyny Manchesteru United pozostawia wiele do życzenia, co prawdopodobnie skłoni gwiazdora do zmiany barw. Bruno Fernandes dla Czerwonych Diabłów rozegrał do tej pory 290 meczów, zdobył w nich 98 bramek i zanotował 86 asyst. Trzeba przyznać, że to naprawdę imponujące statystyki, jak na ofensywnego pomocnika.

Reprezentant Portugalii ma kontrakt na Old Trafford do 2027 roku i jest wyceniany na około 50 milionów euro. Mówi się, że właśnie takiej kwoty oczekują władze Man Utd.