PressFocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Liverpool szuka wzmocnień środka pola

Latem z The Reds pożegna się kilku zawodników

Według mediów głównym celem transferowym Liverpoolu jest Mac Allister

Mac Allister na celowniku Liverpoolu

Liverpool przygotowuje się do letniej przebudowy środka pola. Z klubem ma pożegnać się czterech piłkarzy, między innymi Arthur Melo, który nie przebił się w zespole Jurgena Kloppa.

W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat ruchów transferowych Liverpoolu. Według mediów The Reds mieli zrezygnować ze starań o Jude’a Bellighama, by sprowadzić do klubu trzech pomocników, którzy będą stanowić o sile zespołu w kolejnych rozgrywkach.

Środek ma opierać się na obecnym mistrzu świata Alexisie Mac Allisterze. Jednak wbrew wcześniejszym doniesieniom, Daily Mail przekonuje, że że Brighton nie otrzymał jeszcze żadnej oferty za Argentyńczyka od Liverpoolu. Ponadto Mewy nie chcą zasiadać do rozmów na temat tego transferu przed zakończeniem sezonu z uwagi na to, że matematycznie mają szansę nawet na awans do Ligi Mistrzów.

