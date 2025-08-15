Brentford z transferem za blisko 50 mln. Następca gwiazdy

News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Ben White i Dango Ouattara

Brentford znalazł następcę Mbeumo?

W letnim okienku Brentford stracił swoją największą gwiazdę – Bryan Mbeumo za 75 milionów euro przeniósł się do Manchesteru United. The Bees najprawdopodobniej pożegnają się także z drugim najważniejszym zawodnikiem. Yoane Wissa od dłuższego czasu próbuje wymusić transfer do Newcastle. Keith Andrews, nowy szkoleniowiec, do tej pory otrzymał właściwie tylko jednego nowego ofensywnego zawodnika – to Antoni Milambo, sprowadzony z Feyenoordu za 20 milionów euro.

Teraz londyńczycy finalizują drugi ruch z udziałem gracza pierwszej linii. David Ornstein poinformował, że Brentford porozumiał się z Bournemouth w kwestii transferu Dango Ouattary. Reprezentant Burkina Faso, który w zimie 2023 roku został sprowadzony za 22,5 mln euro, po 2,5 roku zmieni klubowe bary za ponaddwukrotnie wyższą kwotę. Stołeczna ekipa zapłaci za 23 latka łącznie 42 miliony funtów, a więc prawie 49 mln euro.

🚨 Brentford reach agreement with Bournemouth to sign Dango Ouattara. Deal for 23yo winger #BrentfordFC club-record £37m + £5m add-ons. Burkina Faso int’l unhappy at #AFCB so pushed for move & authorised to travel on Friday @TheAthleticFC after @Santi_J_FM https://t.co/tpocgACvKy — David Ornstein (@David_Ornstein) August 14, 2025

W poprzednim sezonie Ouattara zanotował 32 spotkania w Premier League, w których strzelił siedem goli i zapisał na swoim koncie cztery asysty. Jego łączny dorobek w angielskiej elicie to 81 meczów, dziewięć bramek i dziewięć ostatnich podań.