Brentford z transferem za blisko 50 mln. Następca gwiazdy

Brentford znalazł następcę Mbeumo?
W letnim okienku Brentford stracił swoją największą gwiazdę – Bryan Mbeumo za 75 milionów euro przeniósł się do Manchesteru United. The Bees najprawdopodobniej pożegnają się także z drugim najważniejszym zawodnikiem. Yoane Wissa od dłuższego czasu próbuje wymusić transfer do Newcastle. Keith Andrews, nowy szkoleniowiec, do tej pory otrzymał właściwie tylko jednego nowego ofensywnego zawodnika – to Antoni Milambo, sprowadzony z Feyenoordu za 20 milionów euro.
Teraz londyńczycy finalizują drugi ruch z udziałem gracza pierwszej linii. David Ornstein poinformował, że Brentford porozumiał się z Bournemouth w kwestii transferu Dango Ouattary. Reprezentant Burkina Faso, który w zimie 2023 roku został sprowadzony za 22,5 mln euro, po 2,5 roku zmieni klubowe bary za ponaddwukrotnie wyższą kwotę. Stołeczna ekipa zapłaci za 23 latka łącznie 42 miliony funtów, a więc prawie 49 mln euro.
W poprzednim sezonie Ouattara zanotował 32 spotkania w Premier League, w których strzelił siedem goli i zapisał na swoim koncie cztery asysty. Jego łączny dorobek w angielskiej elicie to 81 meczów, dziewięć bramek i dziewięć ostatnich podań.