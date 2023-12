IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Assane Diao

Assane Diao na początku tego sezonu awansował do pierwszej drużyny Realu Betis

W umowie piłkarza zawarto klauzulę w wysokości 30 milionów euro, ale Hiszpanie już pracują nad jej przedłużeniem na lepszych warunkach

Ofertę za piłkarza złożył londyński Brentford

Assane Diao z ofertą z Premier League. Co zrobi Real Betis?

Assane Diao mógł tylko marzyć o tak świetnej rundzie jesiennej sezonu 2023/2024. Młodziutki skrzydłowy ledwie altem awansował do seniorskiej drużyny Realu Betis, a już zadomowił się w niej, nieraz występując w podstawowym składzie. 18-latek od startu kampanii gwarantuje bramki i asysty, czym, rzecz jasna, szybko zwrócił uwagę znacznie większych marek. Piłkarzem interesują się zwłaszcza reprezentanci Premier League.

Obecna umowa skrzydłowego obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Klauzula odstępnego w niej zawarta wynosi zaledwie 30 milionów euro. Verdiblancos szybko zrozumieli, że jest to cena jak najbardziej osiągalna dla Anglików i innych wielkich klubów. Dlatego też już pracują nad nowym kontraktem. W nim wspomniana klauzula miałaby wzrosnąć do 50 milionów euro. Plany Andaluzyjczyków mogą jednak ulec zniszczeniu za pośrednictwem Brentfordu. Pszczoły złożyły już bowiem pierwszą propozycję Betisowi. Na jej mocy Diao miałby przenieść się do Londynu za kwotę zbliżoną do pierwotnej klauzuli odstępnego, czyli 30 milionów euro. To spora kwota, a i samego piłkarza kusi przeprowadzka do najsilniejszej ligi na świecie. Verdiblancos liczą jednak na to, że podopieczny złoży podpis pod nową umową, co pozwoli im zarobić na nim jeszcze więcej.

Diao rozegrał w tym sezonie 17 spotkań dla Betisu we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich cztery bramki.

Zobacz też: Niespodziewany kandydat do wzmocnienia obrony Bayernu Monachium.