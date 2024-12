Roque czeka na mecz z Barceloną. Zdecydowana deklaracja

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Roque stawia na rozwój w Realu Betis

Vitor Roque trafił do Barcelony w styczniu zeszłego roku, ale nie zdołał odnaleźć się w drużynie pełnej gwiazd. Młody napastnik zmagał się z presją i brakiem regularnej gry w meczach o stawkę, co ostatecznie skłoniło klub do wypożyczenia go do Betisu. Jak sam przyznaje, przeprowadzka była dla niego zbawieniem: – Pomału się adaptuję, z uporem i ciężką pracą wszystko zaczyna działać.

W Realu Betis, pod wodzą Manuela Pellegriniego, Vitor Roque czuje się coraz pewniej, a regularna gra pozwala mu odzyskać formę i pewność siebie.

Sobotni mecz przeciwko Barcelonie na stadionie Benito Villamarín będzie dla Roque szczególnym momentem. Napastnik, który ma szansę na miejsce w wyjściowym składzie, podkreśla, że choć darzy Dumę Katalonii ogromnym szacunkiem, zrobi wszystko, by pomóc obecnemu klubowi wygrać: – Chcę zdobywać bramki, bo po to się pracuje cały tydzień.

Przy tej okazji Brazylijczyk złożył też jasną deklarację w sprawie ewentualnych trafień. – Nie będę celebrować bramki – powiedział wprost. – Kluczem do sukcesu będzie skupienie i determinacja – dodał.

Mimo że obecnie Vitor Roque skupia się na grze dla Betisu, pytania o przyszłość w Barcelonie wciąż wracają. Brazylijczyk nie ukrywa, że jego celem jest powrót na Camp Nou, kiedy będzie na to gotowy. Jednak na razie jego priorytetem jest pomoc Betisowi w osiągnięciu dobrych wyników i dalszy rozwój kariery w hiszpańskiej lidze.

