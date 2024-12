Chelsea straci zawodnika? Jest obserwowany przez klub La Liga

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Cesare Casadei na radarze Realu Betis

Cesare Casadei, młody włoski pomocnik Chelsea nie otrzymuje zbyt wielu minut w angielskim zespole. W związku z tym może trafić do Realu Betis. 21-letni piłkarz szuka szans na regularną grę. Betis wydaje się być możliwością, gdzie mógłby pokazać swój potencjał. Zespół z Sewilli prowadzony przez Manuela Pellegriniego potrzebuje wzmocnień w środku pola i chciałby sprowadzić kogoś przed rozpoczęciem drugiej części sezonu.

Młody Włoch to wychowanek Interu Mediolan, który wyróżnia się wizją gry oraz solidną defensywą. Jednak zbyt duża konkurencja w londyńskiej drużynie ograniczyła jego szanse na regularne występy. To skłoniło klub do rozważenia opcji wypożyczenia, by mógł kontynuować rozwój w innym zespole.

Casadei w Betisie odmłodziłby środek pola i zwiększył głębie składu. Pellegrini, który ma doświadczenie w rozwijaniu młodych talentów, z chęcią przyjąłby takiego piłkarza. Liczyłby na to, że 21-latek szybko dostosowałby się do La Ligi i stylu Betisu.

Dla Chelsea byłaby to okazja, aby zapewnić swojemu zawodnikowi grę na najwyższym poziomie, a Betis skorzystałby na wzmocnieniu dzięki zawodnikowi, który ma duży potencjał i chciałby osiągnąć sukcesy na arenie międzynarodowej. Casadei mógłby stać się kluczową postacią w dążeniu hiszpańskiego klubu do realizacji swoich celów.

Włoch w obecnym sezonie wystąpił w pięciu spotkaniach, ale nie zagrał ani minuty w Premier League. Rozegrał łącznie 334 minuty w meczach Ligi Konferencji i Pucharu Ligi Angielskiej.

