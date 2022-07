PressFocus Na zdjęciu: Gleison Bremer

Gleison Bremer od dłuższego czasu flirtuje z Interem Mediolan, a Włosi zdają się pewni zakontraktowania Brazylijczyka. Mimo tego nadal brakuje porozumienia pomiędzy klubami, co spróbują wykorzystać Arsenal, Chelsea i Tottenham.

Gleison Bremer to jeden z najlepszych środkowych obrońców minionego sezonu Serie A

Od dłuższego czasu zdaje się, że podpisze on umowę z Interem Mediolan. Pomimo długich negocjacji oba kluby nie doszły jednak do porozumienia

Tę opieszałość spróbują wykorzystać Arsenal, Chelsea i Tottenham

Torino chce zarobić krocie na Bremerze, londyńskie kluby w gotowości

Gleison Bremer dał się w minionym sezonie poznać jako jeden z najlepszych środkowych obrońców w Serie A. Pomimo gry dla klubu ze średniej półki, czyli Torino, znalazł się na celowniku najmożniejszych zespołów Europy. Tajemnicą poliszynela jest, iż 25-latek od wielu tygodni ma już nieformalne porozumienie z Interem Mediolan. Włoskie media przekonywały, że przenosiny Brazylijczyka na San Siro to tylko kwestia czasu, ale teraz wcale nie jest to już takie pewne.

Torino zdaje sobie sprawę, że stoper to jej główny aktyw. Dlatego też, choć portal Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro, Granata żąda znacznie wyższej kwoty. Dlatego też nadal nie doszła do porozumienia z Interem. Zainteresowanie innych zespołów sprawiło bowiem, że turyńczycy zaczęli windować cenę za swojego podopiecznego.

To niezdecydowanie spróbują wykorzystać londyńskie kluby. Arsenal, Chelsea i Tottenham są przekonane, że Bremer jest już gotowy na wyzwanie, jakim jest gra w Premier League. Nie ulega wątpliwości, że możliwości finansowe wszystkich wymienionych zespołów przekraczają te, jakimi dysponują Nerazzurri.

Spośród londyńskich drużyn najmniejsze szanse na sprowadzenie Brazylijczyka mają Kanonierzy. Gracz mówił bowiem wprost, że priorytetem są dla niego występy w Lidze Mistrzów. Podopieczni Mikela Artety zagrają zaś jedynie w Lidze Europy.

Nie wiadomo, na jakiej ostatecznie cenie zatrzymają się wymagania Torino, ale Włosi z pewnością spróbują zarobić na nim jak najwięcej. Dlatego też trudno spodziewać się szybkiego zakończenia sprawy.

Bremer w minionym sezonie rozegrał 33 mecze we włoskiej ekstraklasie. Zanotował w nich trzy bramki i asystę.

