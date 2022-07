PressFocus Na zdjęciu: Matthijs De Ligt

Zdaniem włoskiego dziennikarza Alfredo Pedulli Juventus ustalił kwotę, za jaką klub może opuścić podczas letniego okienka transferowego Matthijs de Ligt. Sytuacja obrońcy Starej Damy w ostatnim czasie mocno się komplikuje.

Arrivabene przyznał, że nie można zatrzymać zawodnika, który chce odejść

Słowa dyrektora Juventusu podgrzały atmosferę wokół de Ligta

Zdaniem Alfredo Pedulli Stara Dama jest gotowa sprzedać Holendra za 80-90 mln euro

Gorąca atmosfera wokół de Ligta

O możliwym odejściu z Juventusu mówi się od kilku tygodni. Sprawa nabrała jednak rumieńców po czwartkowym wywiadzie Maurizio Arrivabene dla Tuttosport. Dyrektor generalny Starej Damy stwierdził, że nie można zatrzymać zawodnika, gdy ten chce odejść, jednocześnie dodając, że w takim przypadku zadowolone muszą być trzy strony.

To tylko podgrzało atmosferę wokół holenderskiego defensora, a jego temat jest szeroko komentowany we włoskiej prasie. Jeden ze znanych dziennikarzy, Alfredo Pedulla uważa, że bianconeri będą gotowi sprzedać de Ligta, jeśli do klubu wpłynie oferta rzędu 80-90 milionów euro.

22-letni obrońca za podobną kwotę w lipcu 2019 roku trafił z Ajaksu Amsterdam do Juventusu. Mając na uwadze młody wiek zawodnika oraz jego formę kwota, jakiej oczekuje Stara Dama za swojego gracza wydaje się być, jak najbardziej adekwatna.

De Ligtem bardzo poważnie interesuje się Chelsea. Transfer Holendra priorytetowo traktuje menedżer The Blues Thomas Tuchel. Niemiec ma problemy w defensywie ze względu na odejście latem kilku bardzo ważnych zawodników. Ze Stamford Bridge pożegnał się między innymi Adreas Christensen, który ma trafić do Barcelony. Wobec tego ekipa z zachodniego Londynu potrzebuje kilku wzmocnień, aby utrzymać silny i konkurencyjny skład.

Zobacz również: Manchester City w ofensywie transferowej. Hiszpan kolejnym celem