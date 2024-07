Brat Kyliana Mbappe ma nowy klub. Może zagrać w Lidze Mistrzów

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Ethan i Kylian Mbappe

Młodszy z braci Mbappe pozostaje we Francji

Ethan Mbappe oczywiście do tej pory pozostawał w cieniu Kyliana. Nic dziwnego – młodszy z braci ma dopiero 17 lat i w seniorskiej piłce rozegrał zaledwie pięć spotkań. Wszystkie z nich przypadły na ten sezon. W barwach Paris Saint-Germain udało mu się zaliczyć pięć meczów w Ligue 1 i dwa starcia w Coupe de France.

Kontrakt nastolatka z PSG wygasał 30 czerwca. Po jego zakończeniu Ethan mógł szukać nowego klubu. Chociaż sugerowano, że mógłby dołączyć o Kyliana w Realu Madryt, to jednak dosyć szybko zdementowano te pogłoski. Celem numer jeden środkowego pomocnika było pozostanie we Francji. Dzisiaj Lille oficjalnie zaprezentowało go jako swojego piłkarza.

Ethan Mbappe podpisał z Mastifami trzyletnią umowę, obowiązującą do końca sezonu 2026/27. – Cieszymy się, że możemy powitać Ethana w Lille. Strategia klubu, bardziej niż kiedykolwiek po przybyciu Bruno Genesio, opiera się częściowo i skutecznie na rozwoju, i integracji obiecujących młodych talentów. Ethan doskonale uosabia ten profil i znajdzie w LOSC wszystko, czego potrzebuje, aby kontynuować swój rozwój i osiągnąć najwyższy poziom – stwierdził Olivier Letang, prezydent Lille, w rozmowie z klubowymi mediami.

Le LOSC est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ethan Mbappé (17 ans) avec les Dogues. Le milieu de terrain français a paraphé ce jour un engagement de 3 saisons avec le club lillois.



Bienvenue chez les Dogues, Ethan ! ❤️



Le communiqué ➡️… pic.twitter.com/GF00XkZyWe — LOSC (@losclive) July 4, 2024

Lille ma szansę na grę w Lidze Mistrzów. Podopieczni Bruno Genesio wystąpią w trzeciej rundzie eliminacji do elitarnych rozgrywek.

Zobacz także: Mbappe mówił o Ronaldo i Realu. “Chcę czegoś innego”