Mbappe mówił o Ronaldo i Realu. “Chcę czegoś innego”

Eibner-Pressefoto / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Cristiano Ronaldo

Mbappe nie uniknął pytań o Ronaldo

W jednym z czterech meczów ćwierćfinałowych Euro 2024 dojdzie do hitowego pojedynku – w piątek w Hamburgu zaplanowano starcie Portugalia – Francja. Trudno wskazać jednoznacznego faworyta tego spotkania. Obie ekipy mocno rozczarowały w swoich potyczkach w poprzedniej fazie zmagań.

Dzień przed rywalizacją na Volksparkstadion odbyły się konferencje prasowe reprezentacji, które jutro zmierzą się na boisku. Ze strony Trójkolorowych z dziennikarzami rozmawiali Didier Deschamps i Kylian Mbappe. Co powiedział kapitan le Bleus?

– Euro to zacięta rywalizacja. Są tu tylko najlepsze drużyny i wszystko sprowadzi się do szczegółów. Oni również ciężko pracowali. Chcemy zapewnić sobie miejsce w półfinale. Widać poprawę w treningach. Jesteśmy gotowi. – tak rozpoczął napastnik Francuzów. – Nie potrafię przewidzieć przyszłości. Udało nam się przejść przez dotychczasowe wszystkie etapy. Graliśmy z ambicją, by wygrać. Teraz skupiamy się tylko na Portugalii – dodał 25-latek.

Nie zabrakło oczywiście pytań o Cristiano Ronaldo:

– To zaszczyt, wszyscy wiedzą jaki podziw mam dla tego zawodnika. Wciąż jesteśmy w kontakcie. Pozostanie legendą tej gry, ale mamy nadzieję, że jutro wygramy. Jego kariera w Realu jest jedyna w swoim rodzaju! Ja chcę po prostu podążać swoją ścieżką. Mam nadzieję, że zapiszę świetną kartę w Madrycie, ale będzie ona inna.

