Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Edouard Mendy

Edouard Mendy nie jest zadowolony z roli rezerwowego

Władze Chelsea nie wiążą przyszłości z Senegalczykiem

Latem będzie mógł się związać z nowym pracodawcą

Mendy wypychany z Chelsea

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu Edouard Mendy by niekwestionowanym numerem jeden między słupkami Chelsea. Problemy zdrowotne, a także gorsza dyspozycja sprawiły, że kolejną szansę od sztabu szkoleniowego otrzymał Kepa Arrizabalaga. Po zatrudnieniu Grahama Pottera to właśnie Hiszpan został pierwszym bramkarzem The Blues.

Wiele wskazuje na to, że do końca sezonu Arrizabalaga nie odda swojego miejsca. Mendy nie jest zadowolony z roli rezerwowego i rozważa zmianę zespołu. Co więcej, przyszłości z Senegalczykiem nie wiążą także władze Chelsea, które wyraziły zgodę na odejście już w trakcie letniego okienka transferowego.

Londyńczycy muszą w najbliższym czasie podjąć kolejną ważną decyzję – jeśli Arrizabalaga pozostanie w dobrej formie, będzie numerem jeden w bramce również w przyszłym sezonie. Chelsea nieustannie łączona jest także z kolejnymi golkiperami. Niewykluczone, że jeden z nich zasili szeregi angielskiego giganta.

