fot. PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

W tym sezonie La Ligi FC Barcelona straciła zaledwie dziewięć goli

W świetnej dyspozycji od kilku miesięcy jest Marc-Andre Ter Stegen

Thibaut Courtois uważa, że gra Niemca jest kluczowa dla pozycji Blaugrany w tabeli

Courtois wychwala swojego rywala

FC Barcelona zawiodła na arenie europejskiej, ale w La Lidze pewnie kroczy po mistrzostwo Hiszpanii. W chwili obecnej ma dziewięć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Kluczowe dla losów dalszej rywalizacji będzie niedzielne El Clasico na Camp Nou.

Duma Katalonii może pochwalić się imponującymi statystykami, bowiem w lidze straciła zaledwie dziewięć goli. Thibaut Courtois z zachwytem wypowiada się o dyspozycji swojego rywala. Uważa, że to forma Marca-Andre Ter Stegena pozwoliła Blaugranie na prowadzenie w tabeli.

– W tym roku Barcelona opiera się na świetnej defensywie, a nieliczne okazje, które tworzą jej przeciwnicy, wybrania Ter Stegen. Barcelona wygrywa wiele spotkań 1:0 i gdyby nie on, to zakończyłyby się remisami. Pierwsze miejsce Barcelony z 9 punktami przewagi to zasługa Ter Stegena. Rozgrywa wielki sezon. Nic się nie zmieniło. Chodzi o to, że teraz mu wszystko świetnie wychodzi, a pewny siebie bramkarz jeszcze bardziej rośnie.

– On jest lepszy w grze nogami, a ja myślę, że lepiej radzę sobie w powietrzu, ponieważ jestem od niego wyższy i tu robię małą różnicę. Jednak najważniejsze to obronić piłkę i w tym obaj bardzo dobrze sobie radzimy – mówi Belg.

Zobacz również: Wiadomo, kiedy do gry wróci Christian Eriksen