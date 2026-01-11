Chelsea na zakupach w Paryżu. Chce kupić gwiazdora PSG

Bradley Barcola jest łączony z opuszczeniem PSG. W wyścigu o sprowadzenie 23-letniego skrzydłowego uczestniczy m.in. Chelsea - poinformował Ekrem Konur.

Chelsea rozpoczęła nowy rozdział po zatrudnieniu Liama Roseniora na stanowisku trenera. Włodarze londyńskiego klubu wiążą z 41-letnim szkoleniowcem duże nadzieje, dlatego planują wesprzeć go konkretnymi ruchami transferowymi. Anglik może liczyć na kilka jakościowych wzmocnień składu zarówno w zimowym, jak i letnim okienku. W ten sposób władze ze Stamford Bridge chcą przywrócić drużynę The Blues do światowej czołówki.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na radarze Chelsea znalazł się Bradley Barcola. 23-letni skrzydłowy Paris Saint-Germain nie zawsze występuje w pierwszym składzie, więc nie wyklucza zmiany otoczenia w poszukiwaniu regularnej gry.

Rosenior podobno bardzo ceni profil 18-krotnego reprezentanta Francji i widziałby go w swoim projekcie. Londyńczycy muszą jednak liczyć się z dużą konkurencją ze strony innych europejskich potęg – Liverpoolu, Manchesteru United oraz Bayernu Monachium.

Bradley Barcola trafił do Paris Saint-Germain latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i szybko wyrósł na jedną z ważniejszych postaci zespołu. W kampanii 2024/2025 rozegrał 64 spotkania, zdobył 21 bramek oraz zanotował 21 asyst, pomagając PSG sięgnąć po potrójną koronę. Jego szybkość i technika mogłyby idealnie pasować do stylu gry Chelsea. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia francuskiego gwiazdora na około 70 milionów euro.