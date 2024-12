Manchester United zainteresowany talentem z Bundesligi

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United głównym kandydatem do pozyskania Felixa Nmechy

Man Utd pod batutą Rubena Amorima rozegrał już pięć spotkań, ale jak na razie nie zachwyca. Ekipa z Old Trafford zaliczyła w nich dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki. W trakcie minionego weekendu Czerwone Diabły musiały uznać wyższość Nottingham Forrest (2:3). Jednocześnie władze klubu rozglądają się za wzmocnieniami, dzięki którym jakość w drużynie by się znacznie poprawiła. Interesujące wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Według źródła klub z Old Trafford może być głównym kandydatem do tego, aby pozyskać Felixa Nmechę z Borussii Dortmund. 24-letni zawodnik do trzykrotny reprezentant Niemiec, który jest wciąż postrzegany za duży talent. Piłkarz może grać w środku pola zarówno jako defensywny, jak i ofensywny pomocnik. W związku z tym zawodnik mógłby być ciekawym rozwiązaniem dla przedstawiciela Premier League.

Nmecha w lidze niemieckiej, broniąc barw BVB, wyróżnia się tym, że wykorzystuje na boisku nie tylko swoje umiejętności techniczne, ale zyskuje też bardzo dużo dzięki bardzo dobrym warunkom fizycznym. To sprawia, że zawodnika pasuje do wizji budowy Man Utd przez następcę Erika ten Haga.

Sam transfer z udziałem Nmechy nie będzie jednak prosty. Po pierwsze Niemiec ma kontrakt ważny z Borussią do 2028 roku. Po drugie jego rynkowa wartość kształtuje się w wysokości 20 milionów euro. Fichahes.net przekonuje jednak, że klub z Old Trafford jest gotowy podołać wyzwaniu finansowemu, aby pozyskać gracza.

Nmecha w angielskiej ekipie mógłby rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak na przykład: Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte. Jednocześnie mógłby stać się następcą Casemiro, którego przyszłość w klubie wciąż nie jest znana.

