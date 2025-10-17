Borussia Dortmund chce transferu bramkarza z Polski!

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Mateusz Kochalski na radarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund to jeden z tych klubów w Niemczach, który przez lata przyjmował wielu reprezentantów Polski. W barwach zespołu z Signal Iduna Park grali przecież: Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski oraz Łukasz Piszczek, a wcześniej Euzebiusz Smolarek. Ostatnio z kolei związany z BVB był Marcel Lotka. Tak więc można powiedzieć, że jest to klub, który lubi stawiać na zawodników z naszego kraju.

Mimo wszystko może nieco zaskakiwać zainteresowanie nowym Polakiem, a dokładnie bramkarzem z naszego kraju. Według informacji przekazanych przez azerski serwis „Sportinfo”, na celowniku Borussii Dortmund znalazł się Mateusz Kochalski, a więc bramkarz Karabachu Agdam. Władze klubu oraz sam trener Nico Kovać mają śledzić 25-latka od kilku miesięcy i dzięki dobrym występom w Lidze Mistrzów możliwy jest sensacyjny transfer.

Mateusz Kochalski w tym sezonie rozegrał już do tej pory dziewięć spotkań i zanotował w nich cztery czyste konta. Wraz ze swoim zespołem jest on jedną z rewelacji pierwszych kolejek Ligi Mistrzów. W przeszłości 25-latek występował w Stali Mielec oraz Legii Warszawa. W sumie w PKO Ekstraklasie wystąpił prawie 40 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

Zobacz także: Szymański zagra w topowej lidze? Wraca temat hitowego transferu