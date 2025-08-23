Borussia Dortmund – transfery przed sezonem 2025/2026
Borussia Dortmund ma za sobą przeciętny sezon, który zakończyła dopiero na czwartym miejscu w tabeli Bundesligi. Od pewnego czasu nie jest już największym konkurentem Bayernu Monachium do tytułu – tę rolę przejął Bayer Leverkusen. Czy obecna kampania może ułożyć się inaczej? Ekipa Niko Kovaca zainauguruje ligowe granie już w sobotę, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z St. Pauli. Komplet punktów w tym spotkaniu jest uważany za obowiązek.
Jak Borussia Dortmund radzi sobie na rynku transferowym? Do tej pory jej działania nie były przesadnie imponujące. Udało się wyciągnąć z Sunderlandu Jobe Bellinghama, który, podobnie jak swój brat, uchodzi za wielki talent i na pewnym etapie kariery przenosi się na Signal Iduna Park. Oprócz tego, w klubie pozostanie Yan Couto, który po udanym wypożyczeniu został definitywnie wykupiony z Manchesteru City.
W sumie Borussia Dortmund dokonała dotąd czterech transakcji. Oczywiście wszystkie cele nie zostały zrealizowane, więc można spodziewać się kolejnych. Bolesny temat to natomiast rozstanie z utalentowanym skrzydłowym. Jamie Gittens po przełomowym sezonie zdecydował się na przeprowadzkę do Premier League. Wybrał Chelsea, a ta zapłaciła niemieckiemu klubowi aż 56 milionów euro. Z Borussią Dortmund pożegnali się też chociażby Youssoufa Moukoko czy Sebastien Haller.
BVB – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Jobe Bellingham
|pomocnik
|Sunderland
|30,5 mln euro
|Yan Couto
|obrońca
|Manchester City
|20 mln euro
|Daniel Svensson
|obrońca
|Nordsjaelland
|6,5 mln euro
|Patrick Drewes
|bramkarz
|VfL Bochum
|200 tysięcy euro
BVB- transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Jamie Gittens
|skrzydłowy
|Chelsea
|56 mln euro
|Soumaila Coulibaly
|obrońca
|Strasbourg
|7,5 mln euro
|Youssoufa Moukoko
|napastnik
|FC Kopenhaga
|5 mln euro
|Kjell Watjen
|pomocnik
|VfL Bochum
|wypożyczenie
|Diant Ramaj
|bramkarz
|Heidenheim
|wypożyczenie
|Sebastien Haller
|napastnik
|FC Utrecht
|za darmo
|Marcel Lotka
|bramkarz
|Fortuna Dusseldorf
|za darmo
|Carney Chukwuemeka
|pomocnik
|Chelsea
|koniec wypożyczenia
Bilans transferowy BVB
- Nowi zawodnicy: 4
- Odejścia z klubu: 8
- Wydatki na transfery: 57,2 mln euro
- Zarobki na transferach: 68,75 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Borussii Dortmund
Wygląda na to, że Borussia Dortmund myśli jeszcze głównie o wzmocnieniach ofensywy. Jest łączona choćby z Jadonem Sancho, ale bliżej jej do pozyskania nowego napastnika, czyli Fabio Silvy. Trwają również rozmowy na temat wykupienia Carneya Chukwuemeki z Chelsea – podobnie jak Couto, był dotychczas tylko wypożyczony.
W kontekście odejść, swoją przygodę z Borussią Dortmund zapewne zakończy Giovanni Reyna, który dogaduje transfer do włoskiej Parmy.