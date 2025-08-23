Borussia Dortmund bez błysku na rynku. Oto ruchy transferowe BVB

Borussia Dortmund tego lata wydała mniej od Bayernu, Lipska oraz Bayeru Leverkusen. To kolejny sezon, który będzie rozczarowaniem? Przedstawiamy transfery BVB.

Niko Kovac
fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Niko Kovac

Borussia Dortmund – transfery przed sezonem 2025/2026

Borussia Dortmund ma za sobą przeciętny sezon, który zakończyła dopiero na czwartym miejscu w tabeli Bundesligi. Od pewnego czasu nie jest już największym konkurentem Bayernu Monachium do tytułu – tę rolę przejął Bayer Leverkusen. Czy obecna kampania może ułożyć się inaczej? Ekipa Niko Kovaca zainauguruje ligowe granie już w sobotę, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z St. Pauli. Komplet punktów w tym spotkaniu jest uważany za obowiązek.

Jak Borussia Dortmund radzi sobie na rynku transferowym? Do tej pory jej działania nie były przesadnie imponujące. Udało się wyciągnąć z Sunderlandu Jobe Bellinghama, który, podobnie jak swój brat, uchodzi za wielki talent i na pewnym etapie kariery przenosi się na Signal Iduna Park. Oprócz tego, w klubie pozostanie Yan Couto, który po udanym wypożyczeniu został definitywnie wykupiony z Manchesteru City.

W sumie Borussia Dortmund dokonała dotąd czterech transakcji. Oczywiście wszystkie cele nie zostały zrealizowane, więc można spodziewać się kolejnych. Bolesny temat to natomiast rozstanie z utalentowanym skrzydłowym. Jamie Gittens po przełomowym sezonie zdecydował się na przeprowadzkę do Premier League. Wybrał Chelsea, a ta zapłaciła niemieckiemu klubowi aż 56 milionów euro. Z Borussią Dortmund pożegnali się też chociażby Youssoufa Moukoko czy Sebastien Haller.

BVB – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Jobe BellinghampomocnikSunderland30,5 mln euro
Yan CoutoobrońcaManchester City20 mln euro
Daniel SvenssonobrońcaNordsjaelland6,5 mln euro
Patrick DrewesbramkarzVfL Bochum200 tysięcy euro
Kwoty według: Transfermarkt

BVB- transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Jamie GittensskrzydłowyChelsea56 mln euro
Soumaila CoulibalyobrońcaStrasbourg7,5 mln euro
Youssoufa MoukokonapastnikFC Kopenhaga5 mln euro
Kjell WatjenpomocnikVfL Bochumwypożyczenie
Diant RamajbramkarzHeidenheimwypożyczenie
Sebastien HallernapastnikFC Utrechtza darmo
Marcel LotkabramkarzFortuna Dusseldorfza darmo
Carney ChukwuemekapomocnikChelseakoniec wypożyczenia
Bilans transferowy BVB

  • Nowi zawodnicy: 4
  • Odejścia z klubu: 8
  • Wydatki na transfery: 57,2 mln euro
  • Zarobki na transferach: 68,75 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Borussii Dortmund

Wygląda na to, że Borussia Dortmund myśli jeszcze głównie o wzmocnieniach ofensywy. Jest łączona choćby z Jadonem Sancho, ale bliżej jej do pozyskania nowego napastnika, czyli Fabio Silvy. Trwają również rozmowy na temat wykupienia Carneya Chukwuemeki z Chelsea – podobnie jak Couto, był dotychczas tylko wypożyczony.

W kontekście odejść, swoją przygodę z Borussią Dortmund zapewne zakończy Giovanni Reyna, który dogaduje transfer do włoskiej Parmy.