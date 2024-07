Mats Hummels otrzymał ofertę rocznego kontraktu z Bologni. Jak informuje Nicolo Schira włoski klub zaoferował obrońcy zarobki rzędu 2 milionów euro plus milion w bonusach.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Bologna FC

Mats Hummels ma na stole kontrakt z Bologni

Bologna w poprzednim sezonie pod wodzą Thiago Motty sensacyjnie zakończyła rozgrywki w Serie A na 5. miejscu. Dzięki przyznaniu lidze włoskiej dodatkowego miejsca w Lidze Mistrzów Rossoblu po raz pierwszy w historii wezmą udział w najwyższej randze europejskich pucharów. W związku z tym władze klubu szukają wzmocnień, które pozwolą im na bezpośrednią rywalizację z czołowymi drużynami w Europie. Na radarze klubu znalazł się były obrońca Borussii Dortmund – Mats Hummels.

Mistrz Świata z 2014 roku pozostaje na rynku wolnym zawodnikiem, bowiem jego umowa z Borussią wygasła 30 czerwca. Mimo bezrobocia doświadczony obrońca nie może narzekać na brak zainteresowania. Usługami 35-latka zainteresowany jest również mistrz Niemiec – Bayer Leverkusen. Bologna, aby uprzedzić niemieckiego giganta, złożyła oficjalną ofertę kontraktu dla reprezentanta Niemiec.

Jak przekazał Nicolo Schira, propozycja Bologni obejmuje roczną umowę do czerwca 2025 roku oraz zarobki rzędu 2 milionów euro rocznie plus milion w bonusach. Ostateczna decyzja będzie należeć oczywiście do Matsa Hummelsa, a włoski klub czeka na jego odpowiedź.

Hummels w dotychczasowej karierze grał tylko w barwach dwóch klubów. Oprócz Borussii Dortmund spędził kilka sezonów w Bayernie Monachium, którego zresztą jest wychowankiem. Mimo pierwszych kroków w futbolu stawianych w Die Roten to w Dortmundzie zyskał status legendy. Łącznie dla zespołu z Signal Iduna Park rozegrał 508 spotkań i strzelił 38 goli.