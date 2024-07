James Rodriquez po znakomitym występie na Copa America trafił na radar europejskich klubów. Jak podaje Fabrizio Romano kolumbijski piłkarz jest gotów rozwiązać kontrakt z Sao Paulo i wrócić do Europy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Rodriguez rozwiążę umowę z Sao Paulo i wróci do Europy

James Rodriguez podczas tegorocznego Copa America ponownie dał o sobie przypomnieć kibicom europejskiego futbolu. Kolumbijczyk nie tylko błyszczał na turnieju pod względem indywidualnym, ale również doprowadził reprezentację Kolumbii do wielkiego finału. Choć ostatecznie końcowy triumf przypadł Argentynie, to była gwiazda m.in. Realu Madryt, ma powody do radości.

Dobra forma i fantastyczne występy spowodowały, że nazwisko Rodrigueza zaczęto przymierzać do kilku europejskich klubów. Zainteresowani sprowadzeniem reprezentanta Kolumbii mają być głównie kluby z Hiszpanii takie jak Atletico Madryt, Villarreal czy Getafe. Problem w powrocie do Europy stanowi przede wszystkim fakt, że 33-latek ma ważny kontrakt z brazylijskim Sao Paulo.

Z najnowszych wieści wynika, że sam piłkarz chce temu zaradzić. Fabrizio Romano poinformował, że James Rodriguez rozwiąże umowę z Sao Paulo za porozumieniem stron i stanie się wolnym agentem. Takie działanie ma pomóc doświadczonemu pomocnikowi znaleźć klub na Starym Kontynencie i wrócić do gry na najwyższym poziomie.

Warto przypomnieć, że ostatnim klubem Rodrigueza w Europie był Olympiakos Pireus. Z Grecji wyjechał jednak w kwietniu ubiegłego roku i wydawało się, że to koniec przygody znanego piłkarza w ligach europejskich. Z obecnym jeszcze klubem z Brazylii podpisał umowę w lipcu 2023 roku. Rozegrał dla nich łącznie 22 mecze, w których zdobył 2 gole i zanotował 4 asysty.