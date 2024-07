Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Thijs Dallinga

Thijs Dallinga wzmocnił linię ataku Bolonii

Bologna za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz zweryfikowanych mediów społecznościowych poinformowała o sprowadzeniu na zasadzie transferu definitywnego Thijsa Dallingi z Tuluzy. Środkowy napastnik pozytywnie przeszedł testy medyczne i związał się z nowym pracodawcą czteroletnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku.

Włoski klub za holenderskiego snajpera zapłacił 15 milionów euro, a to oznacza, że dokonał jednego z największych zakupów w swojej historii. Więcej kosztował tylko Joshua Zirkzee (27,5 miliona euro). Drużyna Rossoblu wzmacnia się przed rywalizacją na kilku frontach.

Przypomnijmy, że zespół, w którym na co dzień występują Łukasz Skorupski oraz Kacper Urbański, w ostatnim sezonie Serie A zajął 5. miejsce w tabeli i tym samym zagra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Wracając do najnowszego nabytku Bolonii, to Thijs Dallinga jest piłkarzem o wielkim potencjale. Mierzący 190 centymetrów wzrostu atakujący ma już za sobą debiut w dorosłej reprezentacji Holandii. Urodzony w Groningen zawodnik koszulkę francuskiej Tuluzy przywdziewał od lipca 2022 roku, a wcześniej grał w rodzimym Excelsiorze Rotterdam.

Bilans Thijsa Dallingi w Ligue 1 to 69 meczów, 26 bramek i 4 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 18 milionów euro. Tego lata do Bolonii trafili również między innymi Nicolo Cambiaghi (cofnięty napastnik) czy Emil Holm (prawy pomocnik).