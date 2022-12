Źródło: AS

Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Yassine Bounou

Nie tylko Dominik Livaković jest opcją dla Bayernu Monachium po kontuzji Manuela Neuera. Bawarczycy mają na swoim celowniku kolejnego bramkarza, który wyrósł na jedną z największych gwiazd mundialu – Yassine Bounou.

Bayern Monachium szuka bramkarza po kontuzji Manuela Neuera

Na radary Bawarczyków trafił Dominik Livaković

Klub rozważa także transfer Yassine Bounou

Mundial wypromuje bramkarza dla Bayernu?

Po odpadnięciu reprezentacji Niemiec z mistrzostw świata w Katarze Manuel Neuer udał się na krótki urlop. Nikt nie przepuszczał, że ta wiadomość okaże się fatalna dla Bayernu Monachium. Podczas zjazdu na nartach bramkarz złamał nogę, co eliminuje go z gry do końca sezonu. Zachowanie Neuera wywołało w klubie spore rozczarowanie, bowiem takie aktywności w trakcie piłkarskiej kariery nie są wskazane, zwłaszcza w środku ligowego sezonu.

Z obozu Bawarczyków docierają głosy, że zimą zespół wzmocni bramkarz. Jedną z opcji jest przedwczesne ściągnięcie z wypożyczenia Alexandera Nubela. Problem w tym, że w umowie z Monaco nie został zawarty taki zapis, dlatego ewentualny ruch wymaga pomyślnego przeprowadzenia negocjacji.

Media typują natomiast, że Bayern Monachium zdecyduje się na transfer nowego golkipera. Na radary klubu trafił Dominik Livaković, który fantastycznie spisuje się na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Chorwaci mają za sobą dwie wygrane serie rzutów karnych, w trakcie których brylował właśnie bramkarz Dinama Zagrzeb.

O zainteresowaniu Livakoviciem zaprzeczył natomiast Oliver Kahn. Hiszpański “AS” donosi natomiast, że mistrzowie Niemiec rozważają transfer innego bramkarza, który wypromował się na skutek udanych występów na mundialu. Chodzi o Yassine Bounou, który wciąż ma szanse na awans z Marokiem do finału mistrzostw świata. Dotychczas puścił on zaledwie jedną bramkę, a czyste konto udało mu się zachować przeciwko Belgii, Chorwacji, Hiszpanii oraz Portugalii.

