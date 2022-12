fot. PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Po udanym występie na mistrzostwach świata w Katarze rośnie szansa na hitowy transfer Enzo Fernandeza. Pomocnik reprezentacji Argentyny jest na celowniku Realu Madryt oraz Liverpoolu. Benfica wysoko ceni swoją wschodzącą gwiazdę, bowiem chce za nią aż 100 milionów euro – donosi “Relevo”.

Enzo Fernandez wywalczył miejsce w składzie reprezentacji Argentyny

Jego postępom z uwagą przyglądają się Real Madryt oraz Liverpool

Benfica wycenia pomocnika na 100 milionów euro

Fernandez coraz bliżej wielkiego transferu

Enzo Fernandez trafił na radary czołowych europejskich klubów już w trakcie pierwszej części obecnego sezonu. Trampoliną do hitowego transferu miały być dla niego natomiast tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze. Pomocnik Benfiki rozpoczął mundial na ławce rezerwowych, lecz szybko zdołał wywalczyć miejsce w wyjściowej jedenastce.

21-latek zaliczył kilka udanych występów, a w niedzielę zagra z Argentyną w wielkim finale. Zainteresowane jego usługami ekipy są już pewne jego olbrzymiego potencjału. Aktualnie Fernandez jest obok Jude Bellinghama najbardziej rozchwytywanym pomocnikiem na świecie. Niewykluczone, że do jego wyprowadzki z Benfiki dojdzie już w trakcie zimowego okienka transferowego.

W tej kwestii najkonkretniejszy jest Liverpool, który zdaniem mediów doszedł już z zawodnikiem do wstępnego porozumienia. Ściągnięcie Argentyńczyka do siebie rozważa również Real Madryt. Wydaje się, że to między tymi dwoma klubami rozegra się walka o jego podpis.

Benfica zamierza wykorzystać fakt, że o jej wschodzącej gwieździe robi się coraz głośniej. Lada moment portugalski gigant zanotuje ogromny zarobek, bowiem tego lata wydano na niego raptem 12 milionów euro. Obecna cena za Fernandeza wynosi natomiast aż 100 milionów euro. Ta kwota nie odstrasza jednak zainteresowanych, dlatego w niedalekiej przyszłości spodziewamy się wielkiego transferu.

Zobacz również: