West Ham United odrzucił ofertę wypożyczenia Saida Benrahmy przez Olympique Marsylię. Algierczyk wciąż może jednak zmienić barwy klubowe, o ile Francuzi zdecydują się wykupić go na stałe.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Said Benrahma

Said Benrahma może odejść z West Hamu tej zimy

Młoty odrzuciły już ofertę wypożyczenia ze strony Olympique’u Marsylii

Jeśli jednak Francuzi zdecydują się na wykup piłkarza na stałe, znajdą porozumienie z londyńczykami

West Ham nadal prowadzi rozmowy z Marsylią – i nie tylko

Said Benrahma nie odgrywa w tym sezonie tak istotnej roli w West Ham United, jak jeszcze do niedawna. Nie jest tajemnicą, że skrzydłowy łączony jest z odejściem z Londynu już podczas zimowego okienka transferowego. Może wręcz okazać się, że 28-latek ma już za sobą ostatni mecz dla Młotów. W starciu z Bristol City otrzymał bowiem czerwoną kartkę, po której pauzować będzie przez trzy spotkania.

Olympique Marsylia złożyła oficjalną propozycję wypożyczenia reprezentanta Algierii do końca kampanii. Londyńczycy szybko ją odrzucili. Stanowisko klubu jest jasne. Odejście Benrahmy jest możliwe, ale tylko, jeżeli kontrahent zgłosi się z ofertą wykupu na stałe. Według francuskiego Football365, West Ham United wciąż prowadzi rozmowy z marsylczykami, a do tego z Olympique’em Lyon. Możliwe zatem, że skrzydłowy niebawem wróci do Ligue 1.

Benrahma wystąpił w tym sezonie w 22 spotkaniach na wszystkich frontach. Zanotował jedną asystę w Premier League.

