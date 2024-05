Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man United myśli nad sprowadzeniem Keylora Navasa

Manchester United, mimo że aktualnie ma w kadrze dwóch ciekawych bramkarzy wciąż myśli nad wzmocnieniem pozycji między słupkami. W głównej mierze wynika to z faktu, że występy Andre Onany są dalekie od tego, czego spodziewano się po Kameruńczyku. Z kolei Altay Bayindir prawie cały sezon przesiedział na ławce rezerwowych. Portal Fichajes.net sugeruje, że Czerwone Diabły mogą wykorzystać okazję i latem sprowadzić nowego bramkarza na zasadzie wolnego transferu.

Oczywiście bramkarz, o którym mowa to Keylor Navas. Kostarykanin po zakończeniu sezonu odejdzie z Paris Saint-Germain ze względu na wygasający kontrakt. Paryski klub zdecydował się nie przedłużać umowy z 37-latkiem, zmuszając go tym samym do znalezienia nowego pracodawcy. Doświadczony golkiper na Parc des Princes trafił w 2019 roku z Realu Madryt. Na początku był pierwszym wyborem między słupkami, lecz przyjście Donnarummy diametralnie zmieniło jego sytuację.

W bieżących rozgrywkach Keylor Navas pojawił się na boisku w zaledwie 5 meczach, w których jeden raz zachował czyste konto. Zanim przeprowadził się do Francji przez pięć lat w okresie 2014-2019 był bramkarzem Realu Madryt. Z hiszpańskim klubem trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Poza PSG i Realem występował również w takich klubach jak Nottingham Forest, Levante oraz Albacete.