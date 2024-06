Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski i Kazimierz Moskal

Rafał Mikulec na testach medycznych w Wiśle Kraków

Kibice Wisły Kraków mają mieszane uczucia po ostatnim sezonie w wykonaniu Białej Gwiazdy. Co prawda, klub z Reymonta wygrał Puchar Polski i zagra w eliminacjach do Ligi Europy, ale z drugiej strony nie udało mu się awansować do PKO BP Ekstraklasy, a to było celem numer jeden. Sternicy Wisły Kraków mają nadzieję, że w następnej kampanii drużyna wreszcie pokaże miejsce w szeregu swoim rywalom z 1 Ligi.

Dlatego włodarze klubu z województwa małopolskiego są aktywni na rynku transferowym. Na Reymonta ostatnio przeprowadził się 19-letni defensywny pomocnik Olivier Sukiennicki ze Stali Stalowa Wola, z kolei Rafał Mikulec jeszcze w tym tygodniu przejdzie testy medyczne przed przenosinami do pierwszoligowca. Jeśli badania wypadną pomyślnie, to 26-letni prawy napastnik podpisze kontrakt z Białą Gwiazdą.

Skrzydłowy od 2018 roku z powodzeniem występuje w barwach Resovii Rzeszów, która spadła do 2 Ligi i nie zdołała przekonać swojego piłkarza do pozostania w ekipie Pasiaków. Rafał Mikulec w minionym sezonie rozegrał łącznie 33 spotkania, podczas których 4 razy wpisał się na listę strzelców.

Przypomnijmy, że nowym trenerem Wisły Kraków został Kazimierz Moskal, który na tym stanowisku zajął miejsce Alberta Rude.