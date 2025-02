Polonia sfinalizowała ciekawy transfer. Prosto z ligowego rywala

Polonia Warszawa poinformowała, że po zakończeniu sezonu do zespołu Czarnych Koszul przeniesie się Benedykt Piotrowski. Niewykluczone, że transfer zostanie przyspieszony i dojdzie do niego już zimą, ponieważ trwają rozmowy w tej sprawie.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pawlak

Benedykt Piotrowski dołączy do Polonii Warszawa

Polonia Warszawa poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zakontraktowaniu nowego zawodnika. Szeregi drużyny Czarnych Koszul zasili bowiem Benedykt Piotrowski. Do transakcji ma dojść po zakończeniu aktualnego sezonu, gdy wygaśnie umowa piłkarza ze Stalą Rzeszów. Jednak klub ze stolicy podkreślił, że cały czas prowadzi rozmowy w sprawie ewentualnego przyspieszenia tego transferu po to, żeby 19-letni defensywny pomocnik wylądował w Polonii Warszawa już tej zimy.

Benedykt Piotrowski jest wychowankiem akademii Legii Warszawa, którą opuścił w 2021 roku. Następnym przystankiem w jego karierze była właśnie Stal Rzeszów, gdzie młodzieniec nie odegrał jednak znaczącej roli. Dotychczasowy bilans 19-latka w zespole Żurawi wygląda następująco – 21 meczów, 1 bramka oraz 2 asysty. W poprzedniej kampanii mierzący 173 centymetry pomocnik przebywał na wypożyczeniu w trzecioligowej Unii Tarnów, w której zebrał niezbędne doświadczenie na poziomie seniorskim.

Podopieczni Mariusza Pawlaka na półmetku sezonu zajmują 9. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Polonia Warszawa ma na swoim koncie 28 punktów i co ciekawe, traci tylko 5 oczek do pozycji zapewniającej udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.