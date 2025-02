Arka Gdynia sięga po posiłki. Szwarga otrzyma nowego obrońcę

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Julien Celestine o krok od Arki Gdynia

Arka Gdynia jest jednym z faworytów do bezpośredniego awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. W tym momencie zespół Żółto-Niebieskich ma na swoim koncie 41 punktów i zajmuje 2. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Pierwszoligowy klub jest aktywny podczas zimowego okienka transferowego – dotychczas sprowadził czterech nowych zawodników. Do ekipy prowadzonej przez Dawida Szwargę dołączyli Zvonimir Petrović, Dawid Kocyła, Jędrzej Grobelny oraz Jordan Majchrzak.

Wszystko wskazuje na to, że Arka Gdynia nie zakończyła jeszcze styczniowo-lutowych zakupów. Jak ujawnił Leszek Bartnicki na YouTube’owym kanale “Meczyki.pl”, do drużyny Arkowców najprawdopodobniej przeprowadzi się Julien Celestine. Sam piłkarz jest już w Gdyni, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. W tym momencie trwają ostatnie prace nad sfinalizowaniem tego transferu i jeśli nic się nie wysypie na ostatniej prostej, to transakcja dojdzie do skutku.

Julien Celestine ma 27 lat, mierzy 191 centymetrów i występuje na pozycji środkowego obrońcy. Francuski stoper jest wolnym zawodnikiem, więc może dołączyć do Arki na podstawie darmowego transferu. Urodzony w Paryżu defensor w swoim piłkarskim CV posiada takie ekipy jak Apollon Limassol, US Concarneau, Diosgyori VTK, Club Leon, Rodez AF, Valmiera FC, RWD Molenbeek, Royal Charleroi SC oraz Toulouse FC, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w futbolu. Wartość rynkowa Juliena Celestine’a wynosi 500 tysięcy euro.