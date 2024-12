Chilwell zmieni klub wewnątrz Londynu? Taki scenariusz wieszczy były piłkarz

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ben Chilwell

Ben Chilwell zamieni Chelsea na Tottenham?

Ben Chilwell został skreślony przez Enzo Mareskę i dlatego najprawdopodobniej opuści Chelsea już w najbliższym zimowym okienku transferowym. Lewy obrońca rozegrał w obecnym sezonie zaledwie 1 mecz, spędzając na boisku tylko 45 minut. To pokazuje, że włoski szkoleniowiec nie ma zaufania do bocznego defensora, który otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Póki co zainteresowanie wahadłowym nie jest jednak duże, aczkolwiek w mediach pojawiła się ciekawa koncepcja na przyszłość 28-latka.

Jamie O’Hara, były piłkarz Tottenhamu Hotspur, widziałby bowiem swojego rodaka w drużynie Kogutów. – Na miejscu włodarzy Tottenhamu Hotspur wypożyczyłbym Bena Chilwella z Chelsea. Destiny Udogie gra w każdym meczu i potrzebuje zmiennika – powiedział Jamie O’Hara na antenie youtube’owego kanału “Grosvenor Sport”. Nie wiadomo, czy zmagający się z problemami londyński klub skorzysta z rad udzielonych mu przez 38-latka, którego pomysł na pewno ma sens.

Warto dodać, że gdyby Ben Chilwell ostatecznie wylądował na Tottenham Hotspur Stadium, to tak naprawdę nawet nie musiałby opuszczać stolicy Anglii. 21-krotny reprezentant Synów Albionu przywdziewa koszulkę zespołu The Blues od sierpnia 2020 roku, gdy przeprowadził się na Stamford Bridge za ponad 50 milionów euro z Leicester City. Kontrakt wahadłowego z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a jego wartość rynkowa wynosi 20 milionów euro.