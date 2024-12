Arsenal zdecydował ws. Kiwiora. Romano ujawnia ich plany

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior jest nietykalny, Arsenal nie zamierza sprzedać Polaka

Jakub Kiwior w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się na boisku. Reprezentant Polski ma za sobą bardzo udane spotkania w Premier League i Lidze Mistrzów. Mimo to w mediach od kilku miesięcy trwają dyskusję na temat przyszłości zawodnika. Wychowanek GKS-u Tychy łączony jest z powrotem do Serie A, gdzie występował w latach 2021-2023 broniąc barw Spezii Calcio.

Fabrizio Romano w poniedziałek był gościem na kanale Meczyki.pl. Ceniony dziennikarz przekazał nowe informacje ws. przyszłości Jakuba Kiwiora. Prawdą jest, że Polak znajduje się w kręgu zainteresowań Napoli oraz Juventusu, lecz Arsenal nie wyobraża sobie, aby obrońca miał opuścić klub w styczniu. Mikel Arteta ceni 24-latka i jest zadowolony z jego postawy. Ponadto ze względu na problemy fizyczne Calafioriego londyńczycy nie chcą ryzykować braku zmiennika na drugą część sezonu.

– Słyszałem, że dla Arsenalu jest nietykalny. Jest naprawdę ważnym zawodnikiem dla Artety. Klub jest naprawdę zadowolony z jego postawy, profesjonalizmu i tego, jak się prezentuje – powiedział Fabrizio Romano na kanale Meczyki.pl

– Arteta naprawdę chce, aby ten zawodnik został. Następnego lata może być inaczej, ale teraz nie ma szans na transfer – dodał dziennikarz.

Kiwior do Arsenalu trafił zimą 2023 roku ze Spezii za ok. 20 milionów euro. Od tego czasu w barwach Kanonierów wystąpił w 52 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst. Umowa z The Gunners obowiązuje go do czerwca 2028 roku.