Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Bejger

Łukasz Bejger odrzucił ofertę Dynama Kijów

Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy do ostatniej kolejki rywalizował o mistrzowski tytuł z Jagiellonią Białystok. Ostatecznie trofeum za Mistrzostwo Polski powędrowało w ręce Dumy Podlasia, a Wojskowym pozostał srebrny medal i prawo gry w eliminacjach do Ligi Konferencji. Natomiast do nowego sezonu podopieczni Jacka Magiery mogą podejść w mocno odmienionym składzie. Z klubem pożegnał się Erik Exposito, a Łukasz Bejger jeszcze niedawno miał na stole bardzo dobrą ofertę z Dynama Kijów.

Portal Meczyki.pl we wtorek rano przekazał nowe informacje ws. przeprowadzki środkowego obrońcy Śląska Wrocław na Ukrainę. Tomasz Włodarczyk uważa, że 22-letni stoper odrzucił ofertę ukraińskiego klubu. Mimo bardzo dobrej propozycji finansowej wpływ na decyzję Bejgera miały ostatnie wydarzenia w Kijowie.

Brak przeprowadzki do Dynama Kijów nie zamyka przed reprezentantem Polski do lat 21 zagranicznego transferu. Łukasz Bejger wciąż przykuwa duże zainteresowanie na rynku. Jak twierdzi portal Meczyki.pl, obrońca może liczyć na oferty z Portugalii. Jednak nie zdradzono potencjalnych klubów, które myślą o sprowadzeniu Polaka.

Bejger do Śląska Wrocław trafił zimą 2021 roku z Manchesteru United za 180 tysięcy euro. Wcześniej reprezentował barwy młodzieżowych drużyn Czerwonych Diabłów oraz zaliczył kilka treningów z seniorskim zespołem. W koszulce Wojskowych od momentu dołączenia do klubu wystąpił 90 spotkaniach, w których zdobył 3 bramki.