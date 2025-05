Bednarek opuści Southampton. Zainteresował się nim znany klub

Jan Bednarek prawdopodobnie opuści Southampton. Z informacji serwisu Fotospor.com wynika, że do transferu Polaka przymierza się Besiktas. W kontrakcie zapisana jest kwota odstępnego.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Besiktas rozważa złożenie oferty za Jana Bednarka

Southampton, czyli beniaminek Premier League w sezonie 2024/2025 nie był w stanie utrzymać się w angielskiej elicie. Święcie z hukiem spadli do Championship, zajmując ostatnie 20. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 12 punktów. Od wielu lat piłkarzem klubu z St. Mary’s Stadium jest Jan Bednarek. Reprezentant Polski to nie tylko lider formacji obronnej, ale także gwiazda zespołu.

Bednarek trafił do Southampton w 2017 roku z Lecha Poznań za 6 milionów euro. Łącznie rozegrał w barwach klubu ponad 250 spotkań, lecz wszystko wskazuje na to, że więcej nie będzie. Obrońca po zakończeniu sezonu ma poszukać innego zespołu.

Z informacji tureckiego serwisu Fotospor wynika, że Bednarek trafił pod lupę Besiktasu JK. Klub ze Stambułu w przyszłym sezonie zagra w europejskich pucharach, wiec szuka okazji, aby wzmocnić skład. Reprezentant Polski będzie latem do wzięcia w promocyjnej cenie, ponieważ w jego kontrakcie zapisana jest suma odstępnego w wysokości 6 milionów euro.

Besiktas nie chce jednak od razu płacić powyższej kwoty. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy zespół Ole Gunnara Solskjaera rozważa propozycję wypożyczenia z opcją wykupu latem przyszłego roku. Southampton będzie musiał niebawem podjąć decyzję.

W tym sezonie Bednarek wystąpił w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki. Kontrakt piłkarza z Southampton obowiązuje do 2027 roku. Transfermarkt wycenia go na 11 milionów euro.