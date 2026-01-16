Bayern znów wyłoży fortunę? Planuje kolejny transfer do ofensywy

Bayern Monachium nie jest w pełni zadowolony z sytuacji kadrowej. Planuje kolejny wielki transfer do ofensywy. Na radarach znajdują się dwa talenty z Bundesligi - potwierdza Florian Plettenberg.

fot. HMB Media Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern ruszy na rynek. Musi wzmocnić ofensywę

Bayern Monachium w tym sezonie jest nie do zatrzymania na krajowym podwórku. Ekipa Vincenta Kompany’ego bije rekordy strzeleckie i bardzo pewnym krokiem zmierza po mistrzowski tytuł. Dobrze radzi sobie też w Lidze Mistrzów, gdzie dotąd poległa jedynie w rywalizacji z Arsenalem. Na Allianz Arena świetnie odnalazł się Luis Diaz, który utworzył zabójczy tercet ofensywny z Michaelem Olise oraz Harrym Kanem. Kibice widzą w tych graczach nawiązania do wcześniejszych lat, kiedy to w ataku Bawarczyków błyszczeli Arjen Robben, Franck Ribery czy Robert Lewandowski.

Wydaje się, że ofensywa Bayernu funkcjonuje idealnie, ale klub dostrzega pole do poprawy. Serge Gnabry najprawdopodobniej przedłuży wygasającą umowę, ale nie wpłynie to na działania władz, poszukujących dodatkowego wzmocnienia na lewym skrzydle.

Latem Bayern sfinalizuje kolejny duży transfer. Celem jest stworzenie jakościowej rywalizacji na każdej pozycji, tak aby mieć alternatywy na wypadek problemów zdrowotnych największych gwiazd. Na liście życzeń Bawarczyków znajdują się dwie wschodzące gwiazdy Bundesligi – Yan Diomande z Lipska oraz Said El Mala z FC Koeln. Transfer któregokolwiek ze znakomitych 19-latków wiąże się z bardzo dużym wydatkiem.

Diomande w tym sezonie Bundesligi uzbierał sześć trafień i trzy asysty, a El Malama na koncie jednego gola więcej.