Bayern zdecydował ws. transferu gwiazdora. Sam się zgłosił

fot. Cal Sport Media Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen chce do Bayernu. Transferu nie będzie

Victor Osimhen latem trafił na stałe do Galatasaray, gdzie wcześniej był wypożyczony z Napoli. W Stambule znakomicie się odnalazł, dlatego był zdecydowany na pozostanie w drużynie, która wydała na jego transfer aż 75 milionów euro. W tym sezonie uzbierał w sumie 12 bramek w 16 występach, a obecnie przebywa na Pucharze Narodów Afryki. Choć do Turcji przeniósł się niedawno, media nieustannie łączą go z powrotem do jednej z czołowych europejskich lig. Notowania Osimhena stoją bardzo wysoko przede wszystkim w Premier League, gdzie wiele ekip ma go na celowniku.

Sam zawodnik również skłania się ku hitowemu transferowi i grze dla jednego z najlepszych klubów w Europie. „TZ” informuje, że jego usługi zostały zaoferowane Bayernowi Monachium. Gigant nie zamierza jednak podejmować jakichkolwiek działań, więc ten ruch na pewno nie dojdzie do skutku.

Bayern ma w swoich szeregach Harry’ego Kane’a, więc na próżno sprowadzać kolejnego napastnika z najwyższej półki. Latem postawił na Nicolasa Jacksona, który został tylko wypożyczony z Chelsea, ale ten póki co się nie sprawdza. Bawarczycy raczej nie będą planować transferu gwiazdy do tej formacji, a zamiast tego postawią na młodszego zawodnika, który pogodzi się z rolą zmiennika Kane’a.

Osimhen póki co pozostanie w Galatasaray. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2029 roku.