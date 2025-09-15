Bayern rozgląda się za wzmocnieniami. Dwóch defensorów na radarze

19:16, 15. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Bild / dieroten.pl

Bayern Monachium rozważa przeprowadzenie zmian w środku obrony. Jak się okazuje, na radarze mistrzów Niemiec znaleźli się Marc Guehi (Crystal Palace) oraz Castello Lukeba (RB Lipsk) - donosi "Bild".

Vincent Kompany
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Marc Guehi i Castello Lukeba na celowniku Bayernu Monachium

Bayern Monachium od początku sezonu imponuje formą. Potwierdzenie tego mieliśmy w zeszły weekend. Mistrzowie Niemiec wówczas rozgromili HSV Hamburg rezultatem 5:0. Już w najbliższą środę Bawarczycy zainaugurują zmagania w Lidze Mistrzów. Tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Chelsea.

Tymczasem z obozu Bayernu Monachium napływają bardzo ciekawe informacje transferowe. Otóż dziennik „Bild” przekazuje, że mistrzowie Niemiec rozważają pozyskanie nowego defensora. Obecnie mają na radarze dwóch zawodników. W kręgu zainteresowań Bawarczyków znaleźli się Marc Guehi z Crystal Palace oraz Castello Lukeba, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska.

Bayern Monachium również myśli nad rozstaniami. Wiele się mówi, że klub może pożegnać Kim Min-jae. Koreańczyk nie imponuje formą, ale ma dobre notowanie w zespole Bawarczyków. Mistrzowie Niemiec powoli będą zastanawiali się nad przyszłością i czas pokaże, czy zdecydują się na jednego z powyższych zawodników.

Marc Guehi w obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań, strzelając jednego gola. Castello Lukeba natomiast ma na koncie cztery występy, w których zdołał zaliczyć jedną asystę. Według „Transfermarkt”, wyżej wycenianym piłkarzem jest Anglik, którego wartość rynkowa wynosi 45 milionów euro.

