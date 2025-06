Bayern Monachium interesuje się transferem nowej gwiazdy. Zanim do tego dojdzie, musi zrobić dla niej miejsce w składzie. Na wylocie są Leroy Sane oraz Kingsley Coman - sugeruje "Bild".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Leroy Sane i Kingsley Coman

Coman czy Sane? Jeden z nich ma opuścić Bayern

Bayern Monachium po odzyskaniu mistrzostwa Niemiec pragnie również w kolejnym sezonie powalczyć o najwyższe cele w Lidze Mistrzów. Vincent Kompany uważa, że kadra nie jest wystarczająco silna, aby rywalizować z takimi potęgami, jak Real Madryt, Barcelona czy Paris Saint-Germain. W sezonie 2024/2025 znakomicie zaprezentował się Michael Olise, który dopiero co trafił na Allianz Arena. Nietykalni są również Jamal Musiala oraz Harry Kane, natomiast do skompletowania podstawowej ofensywnej czwórki Bawarczycy potrzebują jeszcze jednej gwiazdy.

W mediach przewijają się głównie trzy nazwiska – Nico Williams, Bradley Barcola oraz Rafael Leao. Do pewnego momentu faworytem Bayernu był Florian Wirtz, ale ten zdecydował się na transfer do Liverpoolu. Zanim dojdzie do jakiegokolwiek wzmocnienia, w pierwszej kolejności niemiecki gigant musi zrobić miejsce w składzie.

Na lewym skrzydle w Bayernie mogą występować Serge Gnabry, Kingsley Coman oraz Leroy Sane. Żaden z nich nie prezentuje najwyższego poziomu, stąd plan pozyskania nowego zawodnika. Latem jeden ze wspomnianej trójki ma opuścić Monachium. Największe zainteresowanie generuje Coman, który cieszy się uznaniem na Wyspach Brytyjskich oraz w Arabii Saudyjskiej. Sane natomiast wciąż nie przedłużył wygasającej umowy, choć klub jest otwarty na dalszą współpracę. Wiele zależy od tego, jak potoczą się negocjacje i na jakiej kwocie stanie, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Dopiero odejście któregoś z nich pozwoli Bayernowi na rozpoczęcie prac w sprawie hitowego transferu.