Bayern wytypował następcę Neuera. Nazwisko z najwyższej półki

fot. Associated Press Na zdjęciu: Manuel Neuer

PSG straci Donnarummę? Bayern chce go u siebie

Gianluigi Donnarumma nie wyjaśnił dotąd kwestii swojej przyszłości. Jego umowa z Paris Saint-Germain obowiązuje tylko do 2026 roku, co daje spore pole do interpretacji. Paryżanie oczywiście traktują swoją gwiazdę priorytetowo i pragną dalszej współpracy, ale propozycje przedłużenia kontraktu są konsekwentnie odrzucane. Włoski bramkarz nie podjął ostatecznej decyzji, ale chce się z nią wstrzymać. Być może wyczekuje momentu, aż inne kluby będą mogły wysyłać do niego oficjalne oferty.

PSG spróbuje wyjaśnić ten temat jak najszybciej. Obawia się, że powtórzy się przypadek Kyliana Mbappe, który opuścił klub po wygaśnięciu umowy. Aby do tego nie doprowadzić, należy dogadać się z zawodnikiem lub sprzedać go jeszcze tego lata. Zainteresowane Donnarummą kluby raczej preferują wyczekanie do przyszłego roku i transfer bezgotówkowy.

Wśród potencjalnych pracodawców Donnarummy wymieniany jest Bayern Monachium. W Bawarii powoli przygotowują się do pożegnania Manuela Neuera, które może nastąpić w przyszłym roku. Wówczas wygaśnie jego umowa, a dalsza współpraca jest w głównej mierze uzależniona od jego boiskowej dyspozycji. Niewykluczone, że to jego ostatni sezon na Allianz Arena, dlatego Bayern chciałby ściągnąć następcę z najwyższej półki. Za takowego uważany jest właśnie Donnarumma.