Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Max Eberl

Jonathan Tah zostaje w Bayerze Leverkusen

Bayern Monachium od początku trwania letniego okna transferowego przymierzał się do transferu niemieckiego stopera. Ich celem był obrońca Bayeru Leverkusen – Jonathan Tah. Do niedawna wszystko wskazywało na to, że 28-latek dołączy do zespołu Vincenta Kompany’ego. Kwota transferu wstępnie była ustalona, a Aptekarze wytypowali nawet następcę zawodnika. Jednak z najnowszych informacji wynika, że nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji.

Bayer Leverkusen postawił Bawarczykom ultimatum. Jak przekazał Georg Holzner z magazynu Kicker mistrzowie Niemiec oczekiwali ostatecznej odpowiedzi ws. transferu Taha do końca tygodnia. Natomiast władze Die Roten dość niespodziewanie wycofali się z pomysłu sprowadzenia środkowego obrońcy. Dziennikarz zaznaczył również, że decyzja zarządu Bayernu nie ma wpływu na toczące się rozmowy z Manchesterem United na temat sprzedaży Matthijsa de Ligta.

Jonathan Tah miał trafić na Allianz Arena za kwotę 30 milionów euro. Być może fakt, że kontrakt piłkarza wygasa w czerwcu 2025 roku, zmusił Bayern do zmiany zdania. Niewykluczone, że jeśli Niemiec nie parafuje nowej umowy z Bayerem Leverkusen, to Bawarczycy spróbują go zakontraktować latem przyszłego roku na zasadzie wolnego transferu.

W poprzednim sezonie Jonathan Tah był jedną z kluczowych postaci Xabiego Alonso. Niemiecki obrońca w mistrzowskim sezonie rozegrał 48 spotkań, w których zdobył 6 bramek.