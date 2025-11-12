Bayern otwarty na szokujący powrót. Jest jeszcze za wcześnie

Bayern Monachium rozważał w zeszłym roku ponowny angaż Juliana Nagelsmanna, ale ostatecznie do tego nie doszło. Niemiecki trener w przyszłości może jednak wrócić do giganta. Zapowiedział to prezydent Herbert Hainer.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Nagelsmann wciąż ma przyszłość w Bayernie

Bayern Monachium w zeszłym roku długo przeprowadzał proces wyboru nowego szkoleniowca. Z dalszej pracy zrezygnował Thomas Tuchel, który miał prowadzić drużynę tylko do końca sezonu. Na liście życzeń znajdowały się wielkie nazwiska, w tym chociażby Xabi Alonso, Juergen Klopp czy Roberto De Zerbi, ale żaden z nich nie zdecydował się na to stanowisko. Wreszcie Bawarczycy wybrali Vincenta Kompany’ego, co z perspektywy czasu okazało się strzałem w dziesiątkę. Obecny sezon pod wodzą Belga układa się wyśmienicie, a jego drużyna jest uważana za faworyta do zdobycia Ligi Mistrzów.

Zanim nastąpiła nominacja Kompany’ego, rozważany był także powrót Juliana Nagelsmanna. Jego przygoda z Bayernem trwała niespełna dwa lata i zakończyła się niepowodzeniem, zaś od września 2023 roku odpowiada on za wyniki reprezentacji Niemiec.

Niemiecki szkoleniowiec ma wiele lat kariery jeszcze przed sobą. Wciąż jest uważany za olbrzymi talent, dlatego Bayern nie wyklucza jego zatrudnienia w przyszłości. Herbert Hainer potwierdza, że te drzwi dalej są otwarte.

– Byłoby zdecydowanie za wcześnie, aby znów go sprowadzić. Julian to wielki talent, potrzebuje doświadczenia. Zdobywa je teraz w reprezentacji Niemiec. (…) Być może kiedyś powróci do Bayernu – zapowiedział prezydent klubu.