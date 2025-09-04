Letnie okno transferowe zakończyło się 1 września. Sprawdź, który klub w Bundeslidze wydał najwięcej na transfery i jak wypadł Bayern.

PressFocus Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayer Leverkusen zdominował okno transferowe w Bundeslidze

Przyzwyczailiśmy się do tego, że w Bundeslidze najwięcej na transfery piłkarzy przeznacza Bayern Monachium. Bawarczycy w minionym sezonie odzyskali mistrzostwo Niemiec. Prawdopodobnie również tę kampanię skończą na fotelu lidera. Monachijczyków nie znajdziemy natomiast na szczycie klubów, które wydały najwięcej w lidze niemieckiej.

Nieco ponad tydzień przed końcem letniego okna transferowego informowaliśmy, które zespoły Bundesligi szaleją na rynku najbardziej. Wówczas na szczycie znalazł się Bayer Leverkusen. Sytuacja nie zmieniła się po 1 września. Popularni Aptekarze zdecydowali się wydać niemal 200 milionów euro. Najwięcej, bo aż 35 milionów euro kosztowali Malik Tillman z PSV Eindhoven i Jarell Quansah z Liverpoolu.

Borussia Dortmund wyprzedziła Bayern Monachium

Drugim najbardziej hojnym zespołem w letnim okresie transferowym był RB Lipsk, który także znacznie przekroczył próg 100 milionów euro. Tutaj również działo się sporo, a miano najdroższego zawodnika sprowadzonego w sezonie 2025/2026, dzierży duński napastnik Conrad Harder, w przeszłości związany ze Sportingiem Lizbona.

Na trzecim stopniu podium znalazła się Borussia Dortmund. BVB tego lata wydała 99,7 miliona euro, a najwięcej z tej kwoty pochłonęło sprowadzenie Jobe’a Bellinghama (30,5 miliona euro). Największe zaskoczenie i rozczarowanie to Bayern Monachium i jego 88,8 miliona euro na nowe nabytki. To kwota znacznie poniżej możliwości aktualnego zwycięzcy Bundesligi. Bawarczycy większość tej kwoty przeznaczyli na Luisa Diaza. Szczegółowe podsumowanie transferów w ich wykonaniu można przeczytać tutaj.

Ranking klubów Bundesligi pod względem wydatków.

Bayer Leverkusen – 198,15 miliona euro RB Lipsk – 136 milionów euro Borussia Dortmund – 99,7 miliona euro Bayer Monachium 88,8 miliona euro Eintracht Frankfurt – 53 miliony euro VfB Stuttgart – 52 miliony euro VfL Wolfsburg – 41,65 miliona euro SC Freiburg – 32,7 miliona euro FC Koeln – 24,43 miliona euro FC Augsburg – 24,2 miliona euro Hoffenheim – 21,75 miliona euro Union Berlin – 18,1 miliona euro Borussia Monchengladbach – 17,25 miliona euro FSV Mainz – 14,2 miliona euro St. Pauli – 13,5 miliona euro Werder Brema – 10 milionów euro Hamburger SV – 8,8 miliona euro FC Heidenheim – 0 milionów

Ilu Polaków gra w Bundeslidze?

Kluby Bundesligi na możliwość transferów nowych zawodników muszą poczekać do 1 stycznia 2026 roku, kiedy to otworzy się zimowe okno transferowe. Do tego czasu w lidze niemieckiej oglądać możemy pięciu polskich zawodników. W gronie tym są między innymi Jakub Kamiński i Kamil Grabara. Pełną listę polskich piłkarzy w Bundeslidze znajdziesz w tym miejscu.