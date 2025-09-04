Bayern odstaje od czołówki Bundesligi. Kto wydał najwięcej na transfery?

18:58, 4. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Letnie okno transferowe zakończyło się 1 września. Sprawdź, który klub w Bundeslidze wydał najwięcej na transfery i jak wypadł Bayern.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayer Leverkusen zdominował okno transferowe w Bundeslidze

Przyzwyczailiśmy się do tego, że w Bundeslidze najwięcej na transfery piłkarzy przeznacza Bayern Monachium. Bawarczycy w minionym sezonie odzyskali mistrzostwo Niemiec. Prawdopodobnie również tę kampanię skończą na fotelu lidera. Monachijczyków nie znajdziemy natomiast na szczycie klubów, które wydały najwięcej w lidze niemieckiej.

Nieco ponad tydzień przed końcem letniego okna transferowego informowaliśmy, które zespoły Bundesligi szaleją na rynku najbardziej. Wówczas na szczycie znalazł się Bayer Leverkusen. Sytuacja nie zmieniła się po 1 września. Popularni Aptekarze zdecydowali się wydać niemal 200 milionów euro. Najwięcej, bo aż 35 milionów euro kosztowali Malik Tillman z PSV Eindhoven i Jarell Quansah z Liverpoolu.

Zobacz także: Bayer Leverkusen zmienia oblicze. Lawina transferów i szybkie pożegnanie ten Haga

Borussia Dortmund wyprzedziła Bayern Monachium

Drugim najbardziej hojnym zespołem w letnim okresie transferowym był RB Lipsk, który także znacznie przekroczył próg 100 milionów euro. Tutaj również działo się sporo, a miano najdroższego zawodnika sprowadzonego w sezonie 2025/2026, dzierży duński napastnik Conrad Harder, w przeszłości związany ze Sportingiem Lizbona.

Na trzecim stopniu podium znalazła się Borussia Dortmund. BVB tego lata wydała 99,7 miliona euro, a najwięcej z tej kwoty pochłonęło sprowadzenie Jobe’a Bellinghama (30,5 miliona euro). Największe zaskoczenie i rozczarowanie to Bayern Monachium i jego 88,8 miliona euro na nowe nabytki. To kwota znacznie poniżej możliwości aktualnego zwycięzcy Bundesligi. Bawarczycy większość tej kwoty przeznaczyli na Luisa Diaza. Szczegółowe podsumowanie transferów w ich wykonaniu można przeczytać tutaj.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Liverpoolu
Bayern zgłosił się po gwiazdę Liverpoolu. Później kupił Diaza
Piłkarze Bayeru Leverkusen
Bayer Leverkusen zmienia oblicze. Lawina transferów i szybkie pożegnanie ten Haga
Ronald Koeman
Holenderski golkiper ostro oceniony! Drwiny przed spotkaniem z Polską

Ranking klubów Bundesligi pod względem wydatków.

  1. Bayer Leverkusen – 198,15 miliona euro
  2. RB Lipsk – 136 milionów euro
  3. Borussia Dortmund – 99,7 miliona euro
  4. Bayer Monachium 88,8 miliona euro
  5. Eintracht Frankfurt – 53 miliony euro
  6. VfB Stuttgart – 52 miliony euro
  7. VfL Wolfsburg – 41,65 miliona euro
  8. SC Freiburg – 32,7 miliona euro
  9. FC Koeln – 24,43 miliona euro
  10. FC Augsburg – 24,2 miliona euro
  11. Hoffenheim – 21,75 miliona euro
  12. Union Berlin – 18,1 miliona euro
  13. Borussia Monchengladbach – 17,25 miliona euro
  14. FSV Mainz – 14,2 miliona euro
  15. St. Pauli – 13,5 miliona euro
  16. Werder Brema – 10 milionów euro
  17. Hamburger SV – 8,8 miliona euro
  18. FC Heidenheim – 0 milionów

Źródło kwot: Transfermarkt

Ilu Polaków gra w Bundeslidze?

Kluby Bundesligi na możliwość transferów nowych zawodników muszą poczekać do 1 stycznia 2026 roku, kiedy to otworzy się zimowe okno transferowe. Do tego czasu w lidze niemieckiej oglądać możemy pięciu polskich zawodników. W gronie tym są między innymi Jakub Kamiński i Kamil Grabara. Pełną listę polskich piłkarzy w Bundeslidze znajdziesz w tym miejscu.

Kto wygra Bundesligę w sezonie 2025/2026?

Bayern Monachium 0%
Borussia Dortmund 0%
Bayer Leverkusen 0%
RB Lipsk 0%
Inny zespół 0%
0 Głosy
Oddaj swój głos:
  • Bayern Monachium
  • Borussia Dortmund
  • Bayer Leverkusen
  • RB Lipsk
  • Inny zespół