Bayern zdetronizowany w Bundeslidze. Ten klub wydał najwięcej na transfery

Bayern Monachium jest dopiero trzecim klubem w Bundeslidze pod względem wydatków na transfery tego lata. Więcej od Die Roten za nowych graczy płacił zespół RB Lipsk oraz przede wszystkim Bayer Leverkusen.

ddp media GmbH/Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Bayer Leverkusen liderem transferowych łowów

Tego lata transfery w Bundeslidze budziły spore zainteresowanie na rynku transferowym. To za sprawą zarówno wielkich odejść z ligi niemieckiej, jak i sporych wydatków na nowe gwiazdy. Co może zaskakiwać wielu kibiców, to wcale nie zespół Bayernu Monachium wydał tego lata najwięcej na transfery. Pozycję numer jeden w tym zestawieniu zajął bowiem Bayer Leverkusen, a na drugiej lokacie ulokował się RB Lipsk.

Aptekarze do tej pory na nowych piłkarzy wydali kwotę ponad 141 milionów euro. Tak wielkie ruchy możliwe były oczywiście dzięki sprzedaży chociażby Floriana Wirtza. Najdroższe dla zespołu z Leverkusen okazało się sprowadzenie ofensywnego pomocnika PSV, a więc Malika Tillmana za kwotę 35 milionów euro. Tę samą sumę zapłacono za Jarella Quansaha z Liverpoolu.

Bayern na trzecim miejscu, Borussia poza podium

Tak, jak już wspominałem. Drugą pozycję pod względem wydatków na transfery tego lata zajął zespół RB Lipsk. Władze spod znaku wielkiego koncernu wydały na wzmocnienia aż 112 milionów euro. Najwięcej, bo 20 milionów euro, zapłacono za gracza Atletico Madryt, a więc Arthura Vermeerena.

Podium zamyka zespół Bayernu Monachium, co jest dość sensacyjnym wynikiem, bowiem Die Roten mają największe możliwości finansowe w Bundeslidze. Jednak w tym okienku postawiono na sprowadzenie dwóch absolutnych gwiazd. Jedną z nich jest Luis Díaz, który po długich spekulacjach dołączył do klubu za 70 milionów euro. Drugim z kolei jest Jonathan Tah, który kosztował tylko dwa miliony.

Poza podium znalazła się Borussia Dortmund. BVB tego lata wydało tylko 57,2 miliona euro, a najwięcej z tej kwoty pochłonęło sprowadzenie Jobe’a Bellinghama.

Ranking klubów Bundesligi pod względem wydatków.

Bayer Leverkusen – 121,15 miliona euro RB Lipsk – 112 milionów euro Bayer Monachium 72,3 miliona euro Borussia Dortmund – 57,2 miliona euro Eintracht Frankfurt – 53 miliony euro VfL Wolfsburg – 38,65 miliona euro VfB Stuttgart – 34 miliony euro SC Freiburg – 32,7 miliona euro FC Kolen – 22,43 miliona euro Union Berlin – 18,1 miliona euro Hoffenheim – 16,75 miliona euro FC Augsburg – 14,7 miliona euro Borussia Monchengladbach – 13,25 miliona euro FSV Mainz – 10, 7 miliona euro Werder Brema – 10 milionów euro St. Pauli – 9,5 miliona euro Hamburger SV – 8,5 miliona euro FC Heidenheim – 0 milionów

Źródło kwot: Transfermarkt

Kiedy kończy się okienko w Bundeslidze?

Letnie okienko transferowe dla klubów z niemieckiej Bundesligi zakończy się 8 września. Z kolei zimowe otworzy się dopiero na początku lutego 2026 roku.