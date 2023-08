Benjamin Pavard wciąż naciska na odejście z Bayernu Monachium. Inter Mediolan w czwartek zaoferował za Francuza 30 milionów euro. Jak donoszą niemieckie media, Die Roten oczekują co najmniej pięć milionów więcej.

IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard nie wiąże przyszłości z Allianz Areną

Inter Mediolan złożył ofertę w wysokości 30 milionów euro za Francuza

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, Bawarczycy ją odrzucili. Chcą otrzymać przynajmniej tyle, ile zainwestowali w obrońcę przed czterema laty

Bayern nie zamierza być stratny na Pavardzie. Inter musi sięgnąć głębiej do kieszeni

Już od roku spekuluje się, że Benjamin Pavard opuści Bayern Monachium. Reprezentant Francji nie widzi dla siebie przyszłości na Allianz Arenie i poszukuje odpowiedniego klubu, do którego mógłby trafić. 27-latkiem interesuje się FC Barcelona, ale jej sytuacja finansowa praktycznie uniemożliwia domknięcie transakcji. W czwartek z oficjalną ofertą za obrońcę zgłosił się Inter Mediolan. Pierwsze doniesienia wskazywały na to, że Bawarczycy zaakceptują propozycję w wysokości 25 milionów euro kwoty stałej. Niemieckie Bild i Sport przekonują jednak, że mistrzowie Niemiec zamierzają dostać za swojego podopiecznego wyższą kwotę. Mowa tu o 35 milionach euro – właśnie tyle zapłacili bowiem VfB Stuttgart za Pavarda w 2019 roku. Nerazzurri na ten moment nie patrzą przychylnie na podwyższenie swojej oferty. Jeśli jednak zależy im na Francuzie, będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni.

Pavard w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich siedem bramek i asystę.

Czytaj więcej: Oficjalnie: kolejny wielki transfer Chelsea stał się faktem.

Werder Brema Bayern Monachium 8.05 6.80 1.33 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2023 14:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin