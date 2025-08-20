Bayern marzył o jego transferze. Okazał się zbyt drogi

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Nick Woltemade

Bayern nie sprowadził Woltemade. Wycena Stuttgartu zadecydowała

Bayern Monachium przez wiele tygodni mocno starał się o pozyskanie Nicka Woltemade. Uznano, że to odpowiedni moment, aby o niego powalczyć, gdyż ma on za sobą świetny sezon, a mimo tego niewiele klubów poważniej się nim zainteresowało. Okazuje się, że Bawarczycy po raz pierwszy nawiązali kontakt ze Stuttgartem zaraz po zamknięciu zimowego okienka transferowego. Już wtedy pojawił się pomysł, aby ściągnąć go na Allianz Arena.

Harry Kane jest coraz starszy, więc Bayern pomyślał o Woltemade jako jego konkurencie, a docelowo także następcy. Niemiecki napastnik zainteresował się tym rozwiązaniem i szybko wyraził chęć dołączenia do krajowego giganta. Pozostało jedynie dogadać się ze Stuttgartem. Ostatecznie do tego nie doszło, a transfer upadł. „Bild” ujawnił kulisy nieudanych negocjacji i wielkość kwoty, którą klub chciał zainkasować za Woltemade.

Finalna oferta Bayernu wyniosła 50 milionów euro podstawy plus 5 milionów euro w ramach bonusów. Ta kwota również okazała się niewystarczająca – Stuttgart wycenił swojego gwiazdora na minimum 75 milionów euro. Bawarczycy uznali, że to zdecydowanie przesadzone, a wartość rynkowa Woltemade jest niższa. Mimo nacisków ze strony samego zawodnika, Stuttgart pozostał niewzruszony na kolejne propozycje, więc Bayern będzie musiał pozyskać kogoś innego klub skupić się na Woltemade w przyszłych okienkach.