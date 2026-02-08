Bayern Monachium przyspiesza prace w sprawie transferu napastnika. Mistrzowie Niemiec rozpoczęli właśnie rozmowy z Dusanem Vlahoviciem oraz jego otoczeniem - informuje Damiano Er Faina.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Dusan Vlahović i Bayern Monachium prowadzą rozmowy

Bayern Monachium w tym sezonie idzie jak burza. Podopieczni Vincenta Kompany’ego znajdują się na autostradzie do obrony tytułu mistrza Bundesligi. Borussia Dortmund stara się zagrażać jeszcze bawarskiemu zespołowi, ale zagrożenie może być chwilowe. Mało prawdopodobne się wydaje, aby drużyna z Signal Iduna Park wytrzymała tempo giganta ligi.

W ubiegłorocznym letnim okienko transferowym Bayern Monachium miał spore trudności z pozyskaniem napastnika. Finalnie udało im się jednak sprowadzić Nicolasa Jacksona na wypożyczenie. Senegalczyk nie zostanie wykupiony, więc wróci do Chelsea, a Bawarczycy rozglądają się za innym napastnikiem. Jak się okazuje, głównym kandydatem do przyjścia jest Dusan Vlahović.

Z informacji przekazanych przez Damiano Er Faina dowiadujemy się, że Bayern Monachium rozpoczął rozmowy w sprawie pozyskania piłkarza Juventusu. Bawarczycy i otoczenie reprezentanta Serbii spotkali się, aby omówić całą sytuację. Czas pokaże, czy 26-latek finalnie trafi do Bundesligi i będzie rywalizował o pierwszym skład z Harrym Kanem.

Dusan Vlahović w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Juventusu. Serb zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty. Kontrakt napastnika z włoskim zespołem wygasa wraz z końcem czerwca.