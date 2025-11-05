Bayern jest z niego zadowolony. Coraz bliżej nowej umowy

22:25, 5. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Bild

Bayern Monachium kontynuuje serię zwycięstw. Drużyna Vincenta Kompany'ego funkcjonuje znakomicie i nie ma słabych punktów. O swoją przyszłość w klubie walczy Serge Gnabry, który imponuje władzom - twierdzi "Bild".

Piłkarze Bayernu
fot. ddp media GmbH Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Gnabry walczy o nowy kontrakt

Bayern Monachium zanotował komplet zwycięstw w tym sezonie, biorąc pod uwagę zarówno rozgrywki krajowe, jak i Ligę Mistrzów. Ekipa Vincenta Kompany’ego funkcjonuje znakomicie, nawet mimo nieobecności kontuzjowanego Jamala Musiali. Skutecznie zastępuje go Serge Gnabry, który jeszcze do niedawna był wypychany z Allianz Areny.

Podczas tegorocznego lata Gnabry był łączony z transferem wychodzącym. Władze kluby wybierały między nim, Kingsleyem Comanem a Leroyem Sane. Ostatecznie to były zawodnik Arsenalu pozostał w drużynie, a pozostała dwójka musiała szukać szczęścia gdzieś indziej. Bawarczykom wyszło to na dobre, bowiem Gnabry zalicza świetne występy, a jego dorobek to w sumie cztery trafienia oraz pięć asyst w 19 meczach.

Dla 30-latka to kluczowy moment, bowiem jego umowa z Bayernem wygasa wraz z końcem tego sezonu. Celem zawodnika jest dalsza gra dla niemieckiego giganta, a „Bild” uważa, że forma mu w tym bardzo pomaga. Władze klubu są zadowolone z jego gry i w tym momencie skłaniają się ku zatrzymaniu go na jeszcze dłużej.

Nie zmienia to faktu, że Bayern będzie prowadził poszukiwania wzmocnień ofensywy, a powrót Musiali zmusi Gnabry’ego do pogodzenia się z rolą rezerwowego. W przypadku przedłużenia umowy, będzie musiał też zaakceptować niższe zarobki. Obecnie zarabia około 19 milionów euro za sezon.

