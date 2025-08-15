Dziesięć lat w Bayernie i… koniec. Coman napisał poruszające słowa

Bayern Monachium żegna się z jednym ze swoich ważniejszych graczy. Finalizacja transakcji jest blisko, a piłkarz opublikował już specjalne pożegnanie dla kibiców na Instagramie.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kingsley Coman

Kingsley Coman zamienia Bayern Monachium na Al-Nassr

Bayern Monachium tego lata już się wzmocnił. Jednocześnie, aby zrobić miejsce dla nowych twarzy w drużynie Vincenta Kompany’ego, część zawodników opuszcza klub. Jednym z nich jest Kingsley Coman, który opublikował list pożegnalny do kibiców giganta Bundesligi.

Już wcześniej pojawiły się informacje, że 29-latek trafi do Al-Nassr. Klub z Arabii Saudyjskiej ma zapłacić za niego 35 milionów euro. Francuz występował w ekipie z Allianz Arena od 2015 roku, gdy trafił do Bayernu z Juventusu.

„Trudno uwierzyć, że minęło prawie 10 lat, odkąd po raz pierwszy osiedliłem się w Monachium w wieku 19 lat. W tym czasie miałem szczęście dzielić niezapomniane wspomnienia i sukcesy z tym niesamowitym klubem: 9 tytułów mistrza Bundesligi, 6 Superpucharów Niemiec, 3 Puchary Niemiec, Klubowe Mistrzostwo Świata i przede wszystkim moment, z którego jestem najbardziej dumny – strzelenie zwycięskiej bramki w finale Ligi Mistrzów 2020 w Lizbonie” – napisał Coman na Instagramie.

„Do fanów: Wasze wsparcie w każdym triumfie i w każdej trudnej chwili znaczyło dla mnie wszystko. Zawsze będę nosił w sobie waszą miłość, pasję i lojalność” – czytamy dalej.

„Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim trenerom, kolegom z drużyny i pracownikom, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Ten klub zawsze będzie częścią mnie i życzę Bayernowi samych sukcesów w kolejnych sezonach. Dziękuję z całego serca” – podsumował zawodnik.

W nowym klubie Coman będzie dzielił szatnię z Cristiano Ronaldo. W drużynie występują także Sadio Mané i Marcelo Brozović. Trenerem Al-Nassr jest Jorge Jesus.

