Bayer Leverkusen przeczesuje rynek w celu znalezienia piłkarza, który zastąpiłby Alejandro Grimaldo. Jak się okazuje, na ich celowniku znalazł się Angelino z AS Romy - informuje portal "Fichajes".

dpa picture alliance / Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Romy oraz Xabi Alonso

Angelino w kręgu zainteresowań Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen ma coraz mniejsze szanse na obronę tytułu mistrza Niemiec. Podopieczni Xabiego Alonso bowiem tracą już osiem punktów do prowadzącego w tabeli Bayernu Monachium. Do końca rozgrywek zostało 11. kolejek. Tymczasem Aptekarze rozpoczynają poszukiwanie wzmocnień. Klub rozgląda się za lewym defensorem na miejsce Alejandro Grimaldo, który może zmienić otoczenie.

Z obozu Bayeru Leverkusen napływają natomiast bardzo ciekawe nowinki transferowe. Jak informuje serwis „Fichajes”, mistrzowie Niemiec wytypowali już odpowiednią opcję na zastępstwo Alejandro Grimaldo. Jest to rodak Hiszpana, a także dobry znajomy z Bundesligi. Mowa o Angelino, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Były gracz RB Lipska swoją wszechstronnością i boiskową wytrzymałością przypomina Alejandro Grimaldo. Kariera 28-latka znajdowała się na zakręcie, ale w odbudowie pomogła mu przeprowadzka na Półwysep Apeniński. To właśnie Italia sprawiła, że wychowanek Manchesteru City przypomina tego samego zawodnika, który błyszczał na boiskach Bundesligi.

Angelino w obecnym sezonie rozegrał 37 spotkań w barwach AS Romy. W tym czasie hiszpański defensor zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć sześć asyst.