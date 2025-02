Bartosz Białek rozmawia ws. powrotu do PKO Ekstraklasy

Bartosz Białek wkrótce może wrócić do PKO Ekstraklasy. Piłkarz VFL Wolfsburg rozmawia z Zagłębiem Lubin w kontekście letniego transferu, o czym informuje Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna".

ANP / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Białek

Zagłębie może latem pozyskać Bartosza Białka

Zagłębie Lubin w tym sezonie radzi sobie przeciętnie. Ekipa Marcina Włodarskiego zajmuje miejsce w dolnych rejonach tabeli, a początek rundy wiosennej również nie może być przesadnie optymistyczny. Piłkarze z Dolnego Śląska na inaugurację przegrali bowiem z Pogonią Szczecin na wyjeździe, a ostatnio choć pokonali Puszczę Niepołomice to z pewnością ich występ nie był rewelacyjny.

Niemniej najważniejszym celem dla Miedziowych jest pozostanie w lidze i klub zrobi wszystko, aby to się udało. Ostatnio informowaliśmy, że blisko dołączenia do klubu jest Patryk Szysz, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Teraz z kolei słychać kolejne pogłoski ws. potencjalnego wzmocnienia linii ataku Zagłębia. Według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z tygodnika “Piłka Nożna”, Bartosz Białek rozmawia z lubinianami ws. powrotu do klubu. W tym przypadku chodzi jednak raczej o letnie okienko transferowe, niż tę zimę.

WIDEO: Boniek: Ekstraklasa jest ciekawa

Bartosz Białek wyjechał z Polski właśnie z Zagłębia Lubin, ale jego przygoda na Zachodzie Europy nie była do tej pory zbyt udana. 23-letni napastnik bardzo długo zmagał się z kilkoma poważnymi kontuzjami i przez to stracił wiele miesięcy. Gracz VfL Wolfsburg ma ważną umowę z Wilkami do końca czerwca 2025 roku.

