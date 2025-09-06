Bartosz Bereszyński obecnie jest zawodnikiem bez klubu. Wkrótce jednak sytuacja może się zmienić. Reprezentant Polski jest bardzo blisko zostania zawodnikiem Palermo - informuje Nicolo Schira.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński o krok od Palermo

Bartosz Bereszyński od wielu lat występuje na włoskich boiskach. Reprezentant Polski przeżywał wspaniałe chwile na Półwyspie Apenińskim – sięgnął wraz z SSC Napoli po Scudetto. Ostatnie miesiące jednak w jego wykonaniu nie są udane. Na dodatek były zawodnik Lecha Poznań i Legii Warszawa jest zawodnikiem bez klubu. Dobiegł końca bowiem jego umowa z Sampdorią.

Ostatnio pojawiło się dość sporo informacje dotyczących przyszłości Bartosza Bereszyńskiego. Mówiło się nawet o zainteresowaniu Rakowa Częstochowa. Medaliki jednak zrezygnowały z tego transferu, a defensor obecnie jest blisko pozostania w Italii. Ostatnio Polak był łączony z Palermo. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje Nicolo Schira.

Bartosz Bereszyński wkrótce może zasilić szeregi zespołu z Serie B. Włoski dziennikarz przekazał, że reprezentant Polski jest bardzo blisko zostania piłkarzem Palermo. Jeśli tak się stanie, będzie dzielił szatnię z rodakiem. W drużynie Rosanero występuje również Patryk Peda.

Na boiskach Serie A Bartosz Bereszyński rozegrał łącznie 207 spotkań. Reprezentant Polski ma na koncie jedno trafienie oraz dziewięć asyst. 33-latek wpisał się na listę strzelców w 2021 roku w meczu przeciwko Cagliari Calcio.