Barcelona zmieni kapitana. Wiadomo, kto zastąpi ter Stegena

Barcelona do nowego sezonu przystąpi z nowym kapitanem. Marc-Andre ter Stegen, który do tej pory pełnił tę funkcję zostanie zastąpiony przez Frenkiego de Jonga, o czym donosi serwis "AS".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc Andre ter Stegen

Barcelona ma nowego kapitana

Barcelona przygotowuje się bardzo intensywnie do nowego sezonu. Właściwie można powiedzieć, że proces ten jest już na ostatnim etapie, bowiem za kilkanaście dni zespół Hansiego Flicka rozegra pierwszy mecz o punkty. Lato w klubie z Katalonii było bardzo burzliwe; wiele działo się w kwestiach transferowych. Ostatecznie udało się jednak dość dobrze wzmocnić na newralgicznych pozycjach, co pozwala z optymizmem patrzeć na kolejną kampanię.

Wiadomo jednak, że nadal trwają próby sprzedaży kilku graczy. Jednym z nich jest Marc-Andre ter Stegen, który nie ma przyszłości w klubie, a jego ostatnie zachowania wzbudzają coraz więcej gniewu wśród władz klubu. Z tego też powodu Niemiec nie będzie już dłużej kapitanem FC Barcelony. Według informacji przekazanych przez hiszpański „AS”, jego zastępcą zostanie Frenkie de Jong.

Holender do tej pory był trzeci w hierarchii, a więc znacznie awansuje. Wyprzedzi tym samym Ronalda Araujo, co do którego przyszłości też są wątpliwości. Urugwajczyk łączony był jeszcze jakiś czas temu z odejściem z klubu. Poza tym odebranie opaski ter Stegenowi powoduje, że do rady drużyny najpewniej wejdzie Gavi.

