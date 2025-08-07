Barcelona zmieni kapitana. Wiadomo, kto zastąpi ter Stegena

12:44, 7. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  AS

Barcelona do nowego sezonu przystąpi z nowym kapitanem. Marc-Andre ter Stegen, który do tej pory pełnił tę funkcję zostanie zastąpiony przez Frenkiego de Jonga, o czym donosi serwis "AS".

Marc Andre ter Stegen
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc Andre ter Stegen

Barcelona ma nowego kapitana

Barcelona przygotowuje się bardzo intensywnie do nowego sezonu. Właściwie można powiedzieć, że proces ten jest już na ostatnim etapie, bowiem za kilkanaście dni zespół Hansiego Flicka rozegra pierwszy mecz o punkty. Lato w klubie z Katalonii było bardzo burzliwe; wiele działo się w kwestiach transferowych. Ostatecznie udało się jednak dość dobrze wzmocnić na newralgicznych pozycjach, co pozwala z optymizmem patrzeć na kolejną kampanię.

Wiadomo jednak, że nadal trwają próby sprzedaży kilku graczy. Jednym z nich jest Marc-Andre ter Stegen, który nie ma przyszłości w klubie, a jego ostatnie zachowania wzbudzają coraz więcej gniewu wśród władz klubu. Z tego też powodu Niemiec nie będzie już dłużej kapitanem FC Barcelony. Według informacji przekazanych przez hiszpański „AS”, jego zastępcą zostanie Frenkie de Jong.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona pozbędzie się bramkarza? Znany klub wyraził zainteresowanie
Hansi Flick
Flick przystał na prośbę Barcelony ws. Ter Stegena. Surowa kara!
Marc-Andre Ter Stegen
Ter Stegen nie podpisze raportu. Barcelona poznała powód

Holender do tej pory był trzeci w hierarchii, a więc znacznie awansuje. Wyprzedzi tym samym Ronalda Araujo, co do którego przyszłości też są wątpliwości. Urugwajczyk łączony był jeszcze jakiś czas temu z odejściem z klubu. Poza tym odebranie opaski ter Stegenowi powoduje, że do rady drużyny najpewniej wejdzie Gavi.

Zobacz także: Real Madryt obserwuje rozchwytywaną gwiazdę. Gigant odrzucił już jedną ofertę