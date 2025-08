Araujo łączony z transferem. Gwiazdor Barcelony odpowiada

Ronald Araujo regularnie jest łączony z transferem do innego klubu. Gwiazdor potwierdza jednak, że tego lata nie odejdzie z Barcelony. Myśli tylko o grze dla ekipy Hansiego Flicka.

fot. Nicolò Campo Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo nigdzie się nie wybiera. Barcelona może odetchnąć

Ronald Araujo miewał w Barcelonie lepsze i gorsze okresy. Przez długi czas był liderem formacji obronnej, ale miniony sezon nie należał w jego wykonaniu do udanych. Hansi Flick długo nie mógł z niego korzystać przez problemy zdrowotne, a po ich zażegnaniu był tylko rezerwowym niezawodnego duetu Inigo Martinez – Pau Cubarsi. Szkoleniowiec postawił na tę dwójkę, więc Urugwajczyk musiał wykorzystywać każdą otrzymaną szansę. Pod koniec kampanii do zdrowia wrócił także Andreas Christensen, więc w środku obrony zrobiło się dość tłoczno.

Media sugerowały, że podczas letniego okienka Barcelona ściągnie nowego defensora, co będzie bezpośrednio powiązane z odejściem kogoś z obecnego składu. Typowany był właśnie Araujo, który kilka miesięcy temu rozważał przenosiny do Juventusu. Ostatecznie podpisał wówczas nową umowę, ale nie ukróciło to tematu jego potencjalnej wyprowadzki z Katalonii.

Do tych doniesień musiał odnieść się wreszcie sam zainteresowany. Po meczu towarzyskim Araujo potwierdził, że nigdzie się tego lata nie wybiera. Jest szczęśliwy w Barcelonie i zapowiada powrót do najwyższej dyspozycji, tak aby znów grać w wyjściowej jedenastce.

– Oczywiście, że tu zostanę, jestem w Barcelonie bardzo szczęśliwy. Jeszcze nie widzieliście mojej najlepszej wersji, ona właśnie nadchodzi. Jestem na to gotowy. W poprzednim sezonie stracił trochę pewności siebie przez kontuzję, ale teraz jestem bardzo zmotywowany – wyjaśnił Araujo.